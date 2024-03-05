Росстат: в РФ зафиксирован рекорд по длительности рабочего дня за последние 19 лет

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В 2023 году продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа, что на четыре минуты больше, чем в 2022 году. Это новый рекорд за последние 19 лет, сообщает РБК на основе информации Росстата.
Общее количество отработанных часов за двенадцатимесячный период составляет 1,77 тысячи часов. Таким образом, сотрудник по сравнению с 2022 годом провел на работе на 17 часов больше.
Предыдущий рекорд по среднесуточному рабочему времени составлял 7,15 часа и был зафиксирован в 2019 году (-1,76 тысячи часов в год).
Также в первом квартале 2023 года россияне работали 38 часов 30 минут в неделю.
Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил, что рекордные показатели обусловлены нехваткой рабочей силы в регионах. В частности, не хватает работников в секторе обрабатывающей промышленности.
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Предыдущий рекорд по среднесуточному рабочему времени составлял 7,15 часа и был зафиксирован в 2019 году (-1,76 тысячи часов в год).
Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил, что рекордные показатели обусловлены нехваткой рабочей силы в регионах. В частности, не хватает работников в секторе обрабатывающей промышленности.
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Александр Климов