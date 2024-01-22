Росстат назвал количество новых случаев ожирения в России

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За 2022 год в России было зарегистрировано 419 тысяч новых случаев ожирения среди граждан. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Росстата.
Беспокоит динамика роста числа ожирений среди детей. Так, в 2010 году такой диагноз был поставлен 69 тысячам россиян в возрасте до 14 лет, в 2015 году их было уже около 93 тысяч, а к 2022 году количество детей и подростков с ожирением возросло до 108 тысяч. То же относится и к молодым людям от 15 до 18 лет. В 2010 году ожирением среди этой возрастной категории граждан страдали 21 тысяча человек. В 2022 году их количество возросло почти вдвое — до 40 тысяч.
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Александр Бойцов