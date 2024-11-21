«Ростех»: Американцы допустили ошибку при эвакуации пациента на вертолёте

Санитарная авиация в США, в отличие от российских коллег из Национальной службы санитарной авиации (НССА), работает некорректно и с ошибками. Об этом сообщили специалисты госкорпорации «Ростех».
В качестве подтверждения этого заявления «Ростех» разместил в своём телеграм-канале ролик, в котором заснята транспортировка пациентки, сломавшей нос на прогулке, вертолётом американской санитарной авиации. Женщину перемещали в носилках, которые были закреплены на тросе, свисающем с вертолёта. В воздухе конструкцию закрутило и пациентка летела, совершая около 200 оборотов в минуту.
Представители госкорпорации считают такой метод транспортировки пациентки в данном случае ошибочным, женщину необходимо было поднять в кабину вертолёта. Кроме того, была допущена ошибка при фиксации носилок. Трос, на котором их закрепили, не был проконтролирован с земли, поэтому в воздухе возникло вращение, которое уже невозможно было остановить.
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Александр Бойцов