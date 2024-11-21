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«Ростех»: Американцы допустили ошибку при эвакуации пациента на вертолёте

Санитарная авиация в США, в отличие от российских коллег из Национальной службы санитарной авиации (НССА), работает некорректно и с ошибками. Об этом сообщили специалисты госкорпорации «Ростех».


В качестве подтверждения этого заявления «Ростех» разместил в своём телеграм-канале ролик, в котором заснята транспортировка пациентки, сломавшей нос на прогулке, вертолётом американской санитарной авиации. Женщину перемещали в носилках, которые были закреплены на тросе, свисающем с вертолёта. В воздухе конструкцию закрутило и пациентка летела, совершая около 200 оборотов в минуту.

Представители госкорпорации считают такой метод транспортировки пациентки в данном случае ошибочным, женщину необходимо было поднять в кабину вертолёта. Кроме того, была допущена ошибка при фиксации носилок. Трос, на котором их закрепили, не был проконтролирован с земли, поэтому в воздухе возникло вращение, которое уже невозможно было остановить.

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#эвакуация
#сша
Против математика Вербицкого возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму
21 ноября 2024, 11:34

Фото: istockphoto/Akintevs

Математик и блогер Михаил Вербицкий стал фигурантом уголовного дела по статье о призывах к терроризму. Он призывал наносить удары по России.
Уголовное дело против математика возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур. По словам собеседника агентства, в настоящее время 55-летний Вербицкий находится за пределами Российской Федерации.

Ранее блогер критиковал руководство страны и проведение специальной военной операции. Кроме того, он выражал сомнение в правдивости официальной версии трагических событий в «Крокус Сити Холле» в марте этого года.

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#рф
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Хирург рассказал о бескровной пересадке волос
Хирург Плакида: методика DHI позволяет бескровно пересаживать волосы
21 ноября 2024, 11:28

Фото: iStock/Marina Demeshko

Методика пересадки волос DHI, во время которой применяется специальная ручка Choi, позволяет практически бескровно пересаживать волосы через микропроколы и менее травматично, чем по технологии FUI. Об этом рассказал пластический хирург клиники IQPLASTIQUE Артем Плакида. По его словам, при этом пересаженные волосы имеют 95% вероятность приживаемости.
Плакида раскрыл, что сама процедура пересадки по методике DHI проводится под местным наркозом в полностью стерильной операционной, а на следующий день уже можно будет вернуться к работе. Важно лишь не заниматься физическими нагрузками и бережно относиться к зоне пересадки.
«Методика DHI менее травматичная, чем технология FUI, где хирург делает каналы для пересадки волос с помощью сапфирового лезвия», — рассказал он в комментарии для «Газеты.RU».
Данная методика, отметил хирург, подходит как женщинам, так и мужчинам, и позволяет делать пересадку волос в зоне облысения, бровей, бороде, даже на шрамах и рубцах.

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#врачи
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В Раменском зажгли Вечный огонь на площади Победы
21 ноября 2024, 11:26

Фото: пресс-служба Раменского г.о.

Церемонию зажжения Вечного огня провели на площади Победы в подмосковном Раменском, в церемонии принял участие глава округа Эдуард Малышев, а также военные Семёновского полка и участник специальной военной операции в составе батальона добровольцев «Барс», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Возложил цветы к мемориалу в память о наших воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость Отечества», – написал в соцсетях Эдуард Малышев.
В администрации округа напомнили, что мемориальный комплекс площади Победы был реконструирован, работы провели в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В следующем году реконструкция будет продолжена: в рамках второго этапа работ на объекте обустроят подпорную стену, лестницы, пандус для людей на колясках и плиточные дорожки.

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Сомнолог рассказал о способах борьбы с бессонницей
Сомнолог Мелехин: для борьбы с бессонницей нужен монотонный вечерний ритуал
21 ноября 2024, 11:16

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Если не получается уснуть, следует создать монотонный вечерний ритуал, который будет давать сигнал психике, что пора отдохнуть. О способах борьбы с бессонницей рассказал кандидат психологических наук, доцент, клинический психолог высшей квалификационной категории, сомнолог Алексей Мелехин. По его словам, также можно включить тусклый свет и заняться спокойной деятельностью, не связанной с сенсорными или информационными нагрузками, например, почитать книгу.
«То есть попробуйте восстановить то, что, например, давно утеряно, а чаще всего утеряны какие-то сенсорные, тактильные впечатления, то есть то, что показывает вашей нервной системе, что никуда бежать не нужно», — поделился он в разговоре с «Газетой.RU».
Мелехин подчеркнул, что ко сну готовится сразу весь организм, включая нервную систему и психику, потому важно напомнить телу, что впереди ждет отдых.

Сомнолог также дал несколько рекомендаций. Первый совет — обязательно переодеваться перед сном. Второе — после интенсивного рабочего выделить 20-30 минут для переключения на спокойный вид деятельности, «показать себе, что меня ни для кого, ни для чего нет». Третье — окружить себя обонятельными и тактильными стимулами, которые будут демонстрировать организму, что стресс закончился и пора выдохнуть.

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#сон
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В Московской области отремонтировали ограждения на семи дорогах
21 ноября 2024, 11:10

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали за неделю на семи региональных дорогах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Металлические барьерные ограждения уменьшают риск съезда с дороги, тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, а перильные ограждения препятствуют выходу переходов на проезжую часть и не дают машинам выехать тротуар», — отметили в министерстве.
Ремонт ограждения провели на проспекте Ракетостроителей и Лихачёвском проезде в Долгопрудном, на Носовихинском шоссе в балашихинском микрорайоне Салтыковка, на улице Чернышевского в Серпухове, на Центральной улице в Щёлкове, на улице Текстилей в Ногинске, а также на Егорьевском шоссе на территории рабочего посёлка Малаховка городского округа Люберцы.

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Врач раскрыла угрозу пассивного курения
Врач Филева: пассивное курение грозит риском сердечно-сосудистых заболеваний
21 ноября 2024, 10:54

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Пассивное курение порой не менее опасно, чем активное, так как человек вдыхает не меньше канцерогенов и продуктов горения, чем сам курильщик, заявляют врачи. Соседство в компании никотинозависимых людей грозит риском сердечно-сосудистых заболеваний.
«При пассивном курении человек вдыхает не меньше канцерогенов и продуктов горения, чем курильщик активный. Поэтому просто бросить курить мало: нужно избегать мест, где курят другие», — рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с RT.
Эксперт поделилась советами и для активных курильщиков. По ее словам, бросить вредную привычку бывает проще, если на психологическом уровне не ставить цель отказаться от сигарет навсегда, а убеждать себя, что это лишь на какой-то промежуток времени.

Врач отметила, что курение — это не просто зависимость, но и социальная привычка. Люди видят сигарету как способ пообщаться в компании, сделать перерыв, выйдя подымить на балкон, а кто-то так успокаивается. Потому важно определить для себя такие ситуации и найти для сигареты замену.

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Диетолог рассказала, какие продукты должны быть в школьных столовых
Диетолог Королева: школьникам обязательно давать молочные продукты
21 ноября 2024, 10:43

Фото: iStock/yacobchuk

Пельмени и макароны с сыром возглавили список любимых блюд подмосковных школьников из меню школьной столовой. В то же время тушеная капуста, кабачковая икра, рыбные котлеты получили негативные отзывы.
Врач-кардиолог, диетолог, Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» сообщила, что культура питания школьников формируется дома — в кругу семьи.
«Родители должны закладывать определенные правила по питанию, что есть на пользу, что позволяет вырастить здоровый и крепкий организм, который будет успешно поддерживать все учебные программы, то есть мамочки должны заниматься собственным питанием уже с беременности, а после рождения подавать пример», — сказала диетолог.

По ее словам, питание ребенка должно быть разнообразным, в котором будут источники белка, углеводов, жиров, клетчатки.

«Должны быть продукты из разных групп: мясо, птица, рыба, молоко, творог, запеканки, пудинги, сливочное растительное масло, яйца. Конечно, макарошки и картофель могут быть, но в сочетании с овощами, зеленью, белком каким-то. И из напитков ребенку надо давать чай или просто чистую воду. Младшим школьникам обязательно нужно давать молочные продукты, так как белок в их составе обеспечивает рост и развитие ребенка, получение тех жировых компонентов, которые необходимы для формирования гормональных составляющих организма», — объяснила специалист.

А вот стейки, шашлыки, чебуреки, хот-доги, как сказала Марина Королева, детям противопоказаны.

«Уже в трехлетнем возрасте, как правило, мамы и папы покупают детям разные вкусняшки, где есть красители и дополнительные химические компоненты. Уже с этого момента дети начинают есть чипсы, конфетки, леденцы — здесь начинаются поломки», — указала эксперт.

Она добавила, что слова о том, что тушеные овощи с котлетами не вкусные — это пищевой стереотип, за которым следовать не стоит. А ребенка нужно с детства приучать к полезным и натуральным продуктам, чтобы он в условиях выбора взял именно их.

«За столом родители могут сколько угодно говорить, что такое хорошо, а что такое плохо, но если они сами не делают выбор в пользу правильных продуктов, то ребенка в школе этому никто не научит», — заключила врач.

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Филиалам подмосковного Центрлесхоза передали два трактора
21 ноября 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Два трактора Беларус МУЛ 1221, предназначенные для лесотехнических работ, поступили в филиалы Центрлесхоза Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Помимо охраны лесов от пожаров и ликвидации возгораний сотрудники наших филиалов Центрлесхоза выполняют множество лесотехнических работ: проводят санитарные рубки, прочищают просеки, готовят почвы для посадок, очищают леса от захламлённости, увозят древесину с мест санитарных рубок. Для таких работ мы и закупаем тракторы», — сказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
В ведомстве добавили, что один из новых тракторов Беларус МУЛ 1221оснащён погрузчиком и бревнозахватом, а второй — передним лесным толкателем.

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#московская область
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На Украине ввели экстренные отключения света
21 ноября 2024, 10:18

Фото: iStock/Daria Kulkova

Украинские энергетические компании ввели экстренные отключения света в Киеве и некоторых регионах страны. Об этом в своём Telegram-канале пишет компания ДТЭК.
Отмечается, что экстренные отключения электроэнергии были введены в Киеве, а также Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Также аналогичная ситуация наблюдается на подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее в этот день украинские региональные энергокомпании писали о введении аварийных отключений света в Житомирской и Сумской областях. Такие меры введены из-за дефицита генерации.

В начале ноября британское издание Express писало, что украинцы опасаются отключения электроэнергии до 14 часов в сутки в зимнее время.

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