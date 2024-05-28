Вертолёты подмосковной санавиации с начала года перевезли более 270 пациентов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Вертолёты санитарной авиации Московской области с начала 2024 года совершили около 300 вылетов и перевезли свыше 270 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Санитарная авиация применяется в Московской области для оказания медицинской помощи пострадавшим в автоавариях и других происшествиях, а также транспортировки пациентов между больницами.
В авиамедицинских бригадах работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. В основном вертолёты доставляют пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую и Химкинскую больницы, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.
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«Санавиация позволяет оперативно доставить пациента в стационар для оказания медицинской помощи вне зависимости от дорожного трафика и расстояния до медучреждения. Кроме того, благодаря системе «Ночной старт» вертолёты могут вылетать даже в темноте. С начала года санитарная авиация выполнила около 300 вылетов, транспортировав 277 пациентов, в том числе 189 детей», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В авиамедицинских бригадах работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. В основном вертолёты доставляют пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую и Химкинскую больницы, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.
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Лора Луганская