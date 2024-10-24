Доставлять пациентов в больницы Подмосковья начал третий вертолёт санавиации

В Московской области заступил на дежурство третий по счёту вертолёт санитарной авиации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Санавиация применяется, когда нужно оперативно доставить пациента в больницу.
«Скорость доставки в этом случае не зависит от дорожного трафика и расстояния до медицинской организации. В августе начал работу Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, который круглосуточно принимает маленьких пациентов для оказания экстренной медпомощи. Для их транспортировки на дежурство заступил третий вертолет санавиации», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Как отметили в ведомстве, в составе авиамедицинских бригад – опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры медицины катастроф. А посадочные площадки оборудованы системой «Ночной старт», что позволяет вертолётам летать даже в тёмное время суток.
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