«Ростех» опубликовал видео с испытаниями БМПТ «Терминатор»

Фото: Телеграм-канал «Ростеха»
«Ростех» опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой представлены испытания боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
В комментариях к записи упоминается о том, что некоторое время назад «Терминатор» был применен в зоне проведения СВО.
Боевая машина успешно применила 30-миллиметровый выстрел с осколочно-фугасным снарядом с дистанционно-управляемым взрывателем.
В Уралвагонзаводе отметили, что БМПТ является самым надежным прикрытием для танков и боевых машин. Также сообщается, что благодаря многоканальному комплексу вооружения, оно способно вести огонь по нескольким целям одновременно, не оставляя противнику шанса укрыться от ударов.
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Боевая машина успешно применила 30-миллиметровый выстрел с осколочно-фугасным снарядом с дистанционно-управляемым взрывателем.
В Уралвагонзаводе отметили, что БМПТ является самым надежным прикрытием для танков и боевых машин. Также сообщается, что благодаря многоканальному комплексу вооружения, оно способно вести огонь по нескольким целям одновременно, не оставляя противнику шанса укрыться от ударов.
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Анастасия Хохлова