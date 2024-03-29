«Ростех» заявил об увеличении дальности противотанковой «Хризантемы»

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Дальность действия управляемой противотанковой ракеты (ПТУР) «Хризантема», представленной президенту России Владимиру Путину, увеличена после модернизации, сообщает госкорпорация «Ростех», передает ТАСС.
«Противотанковая ракета "Хризантема" в ходе модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета. При этом конструкторы холдинга "Высокоточные комплексы" полностью сохранили ее габариты, чтобы избежать доработок носителей ракеты», — говорится в сообщении.
Базовый вариант ПТУР «Хризантема», используемый в составе самоходной установки, несет кумулятивную боеголовку весом 8 кг. Максимальная дальность полета ракеты составляет 5 км. Боеголовка способна пробить до 1100 мм брони за динамической защитой. Ракета имеет лазерное или радиоуправляемое наведение.
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Александр Климов