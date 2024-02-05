Ростех начал серийный выпуск новейшей системы противодействия беспилотникам

Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Центральное конструкторское бюро аппаратостроения холдинга «Высокоточные комплексы» приступило к серийному выпуску радиолокационных станций российской системы контроля воздушного пространства. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» а Международной выставке вооружений World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.
Отмечается, что освоение серийного производства стартовало в 2023 году. Во время эксплуатации система контроля воздушного пространства высоко зарекомендовала себя, показав хорошие результаты в обнаружении и сопровождении беспилотников и малой авиации.
В холдинге заявили, что в настоящее время наблюдается повышенная угроза атак беспилотников, выпущенных со стороны Украины, поэтому серийное производство оборудования для их обнаружения особенно актуально.
Ранее, в августе прошлого года, производитель системы пообещал увеличить объёмы их выпуска для оказания противодействия беспилотникам.
Читайте также:
Ростех приступит к серийному производству нового мощного оружия для СВО
Медведев доложил Путину о производстве оружия в России
Лётчики ВКС РФ оценили новое личное оружие
В холдинге заявили, что в настоящее время наблюдается повышенная угроза атак беспилотников, выпущенных со стороны Украины, поэтому серийное производство оборудования для их обнаружения особенно актуально.
Читайте также:
Ростех приступит к серийному производству нового мощного оружия для СВО
Медведев доложил Путину о производстве оружия в России
Лётчики ВКС РФ оценили новое личное оружие
Анастасия Чинкова