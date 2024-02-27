RPP: 20 регионов Перу введут режим ЧС из-за массовой вспышки лихорадки денге

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Власти Перу готовят указ о введении режима чрезвычайной ситуации в 20 регионах страны из-за роста числа случаев заражений лихорадкой денге. Об этом сообщила национальная радиостанция RPP.
«Есть двадцать регионов, которые будут рассматриваться как находящиеся в режиме чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за денге. Детали указа дорабатываются, чтобы его можно было утвердить в ближайшие несколько часов», — заявил в эфире радиостанции RPP глава министерства здравоохранения Перу Сесара Васкеса.По словам министра, с начала года зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения, что почти вдвое превышает показатели предыдущего года.
Денге - вирусная инфекция, которая распространена в тропических и субтропических регионах Азии, Африки и Латинской Америки. Её симптомы — высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Вирус переносят дневные комары вида Aedes aegypti, средой обитания которых являются водоемы с непроточной водой.
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Артем Путинцев