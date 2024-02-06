Associated Press: В Рио-де-Жанейро из-за лихорадки денге объявили режим ЧС

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
В Рио-де-Жанейро объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки лихорадки денге, соответствующий декрет подписал мэр второго по численности бразильского города Эдуарду Паэс. Об этом пишет американское агентство Associated Press.
С начала 2024 года муниципалитет Рио зарегистрировал более 10 000 случаев заболевания денге. Город принял множество специальных мер для сдерживания распространения болезни — в частности, мэрия открыла 10 центров медицинской помощи и создала центр неотложной помощи.
Военно-воздушные силы Бразилии развернули в городе полевой госпиталь для лечения пациентов. В районах с серьезной эпидемиологической ситуацией начинается обработка против комаров Aedes Aegypti.
Благодаря всему этому вспышка лихорадки денге не должна сорвать традиционный карнавал — главное ежегодное событие в жизни Рио-де-Жанейро, который начнётся в пятницу вечером и продлится до февраля.
Вспышка денге по всей Бразилии привела к объявлению чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения в четырех штатах. Власти будут использовать «дымовые машины» в регионах с высоким уровнем заболеваемости.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что 2023 год стал рекордным по количеству заболевших лихорадкой денге в Таиланде. В департаменте по контролю за заболеваниями минздрава Таиланда проинформировали, что рост заболеваемости лихорадкой зафиксирован в восемнадцати провинциях. В их чисто попали популярные среди туристов Бангкок, Пхукет и Краби.
Лихорадка Денге или «костоломная лихорадка» передается людям от комаров и характеризуется интоксикацией, сыпью и высокой температурой. Больше всего она распространена в Азии, Африке и Латинской Америке.
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Военно-воздушные силы Бразилии развернули в городе полевой госпиталь для лечения пациентов. В районах с серьезной эпидемиологической ситуацией начинается обработка против комаров Aedes Aegypti.
Вспышка денге по всей Бразилии привела к объявлению чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения в четырех штатах. Власти будут использовать «дымовые машины» в регионах с высоким уровнем заболеваемости.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что 2023 год стал рекордным по количеству заболевших лихорадкой денге в Таиланде. В департаменте по контролю за заболеваниями минздрава Таиланда проинформировали, что рост заболеваемости лихорадкой зафиксирован в восемнадцати провинциях. В их чисто попали популярные среди туристов Бангкок, Пхукет и Краби.
Лихорадка Денге или «костоломная лихорадка» передается людям от комаров и характеризуется интоксикацией, сыпью и высокой температурой. Больше всего она распространена в Азии, Африке и Латинской Америке.
Читайте также:
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Минздрав Египта заявил, что лихорадка денге не заразна
Артем Путинцев