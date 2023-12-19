В Чите выявили первый за три года случай лихорадки денге

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В Забайкальском крае у туристки, вернувшейся из Таиланда, выявили первый за три года случай лихорадки денге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«В начале декабря туристке, прибывшей из Таиланда в Читу, был поставлен диагноз «лихорадка денге». Это первый завозной случай лихорадки денге в Забайкальском крае в 2023 году. Ранее в 2018-2020 годах также регистрировались единичные случаи заболевания у туристов, вернувшихся из Таиланда», — цитирует агентство заявление ведомства.
В Роспотребнадзоре также отметили, что текущий год стал рекордным по количеству заболевших лихорадкой денге в Таиланде. В департаменте по контролю за заболеваниями минздрава Таиланда проинформировали, что рост заболеваемости лихорадкой зафиксирован в восемнадцати провинциях. В их чисто попали популярные среди туристов Бангкок, Пхукет и Краби.
«В среде российских туристов эту болезнь часто сравнивают с сезонными ОРВИ и гриппом. Но отличия все же есть. Тропические болезни могут протекать гораздо тяжелее», — предупредили россиян в Роспотребнадзоре.
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