РПЦ призвала россиян брать отгулы для посещения храмов

Русская православная церковь предлагает россиянам брать на работе отгулы, чтобы иметь возможность посещать храмы во время идущего сейчас Великого поста. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» иеромонах Макарий (Маркиш), глава отдела Иваново-Вознесенской епархии по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ.