РПЦ призвала россиян брать отгулы для посещения храмов

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Русская православная церковь предлагает россиянам брать на работе отгулы, чтобы иметь возможность посещать храмы во время идущего сейчас Великого поста. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» иеромонах Макарий (Маркиш), глава отдела Иваново-Вознесенской епархии по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ.
«Вы не можете во время рабочего дня с утра или вечером пойти на богослужение, поэтому возьмите отгул или что-то в этом роде, идите в храм», — отметил Макарий, пояснив при этом, что такая возможность должна быть предоставлена для того, чтобы чувствовать отличие служб Великого поста от других богослужений даже в будние дни.Иеромонах Макарий является одним из разработчиков «Основ учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека», принятых Архиерейским собором РПЦ в 2008 году. Кроме епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, отец Макарий также возглавляет и епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства.
Начало Великого поста приходится на 18 марта 2024 года. Пост продлится 48 дней и завершится 4 мая. Пост всегда начинается за 7 недель до Пасхи, дата которой определяется исходя из правил, установленных еще на I Вселенском соборе и с помощью пасхалии — специальной системы расчетов.
Важно понимать, что пост — это не только ограничения в пище. Отказ от излишеств в еде необходим для того, чтобы верующий мог уделять все время молитве и духовным делам, не отвлекаясь на физические удовольствия. Поэтому во время Великого поста христианам предписано соблюдать некоторые ограничения в поведении.
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