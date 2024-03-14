Великий пост в 2024 году: Даты, суть, как подготовиться, правила питания

Светлый праздник Пасхи предваряет Великий пост — время духовного очищения. Великий пост является самым длительным в православном календаре и идет он в память о постничестве Иисуса Христа в пустыне. Когда начало и конец, что можно и чего нельзя делать в Великий пост — в материале «Радио 1».