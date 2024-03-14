Великий пост в 2024 году: Даты, суть, как подготовиться, правила питания

Фото: istock / Ivan Murauyou
Светлый праздник Пасхи предваряет Великий пост — время духовного очищения. Великий пост является самым длительным в православном календаре и идет он в память о постничестве Иисуса Христа в пустыне. Когда начало и конец, что можно и чего нельзя делать в Великий пост — в материале «Радио 1».
Православные соблюдают Великий пост с помощью строгой диеты и молитвы. Верующие стараются избавиться от зависти и злости, обиды и от искушений, чтобы максимально приблизиться к тому духовному состоянию, в котором человека хотел бы видеть Бог.
Важно понимать, что пост — это не только ограничения в пище. Отказ от излишеств в еде необходим для того, чтобы верующий мог уделять все время молитве и духовным делам, не отвлекаясь на физические удовольствия. Поэтому во время Великого поста христианам предписано соблюдать некоторые ограничения в поведении.
По церковному уставу, в Великий пост здоровым людям нужно полностью отказаться от продуктов животного происхождения и блюд с животным маслом. Есть дни, когда церковь предписывает полный отказ от еды, а в некоторые дни запрещает термически обработанную пищу.
Строго нельзя употреблять мясо, птицу, яйца, кондитерские изделия и алкоголь. В некоторые дни допускается употребление красного сухого вина. Частично нельзя есть рыбу и растительное масло.
Отметим, что вышеуказанные правила касаются в первую очередь духовенства, мирянам же (особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем) разрешено придерживаться менее строгих ограничений.
Кисломолочку можно заменить соевыми продуктами, а коровье молоко — растительным, например, кокосовым или овсяным. Вместо животных масел можно использовать растительные — оливковое, подсолнечное, кунжутное и так далее.
Компенсировать нехватку жиров можно с помощью орехов. Из сладкого можно есть черный шоколад, сухофрукты, мёд, халву и козинаки.
Эта неделя является одной из самых строгих. В первый день поста церковный устав предписывает полный отказ от пищи, пить разрешено только чистую неподогретую воду.
Со вторника по четверг можно есть только сырые овощи и фрукты. В субботу и в воскресенье уже приступать к приготовлению пищи на плите: можно готовить тушеные и вареные блюда из овощей с добавлением любого растительного масла.
Эта неделя менее строгая — в понедельник, среду и пятницу рекомендуют придерживаться сухоядения (термически необработанная пища), а к воде можно добавить черный, зеленый или травяной чаи. Во вторник и среду второй седмицы можно есть вареную растительную еду без масла, а в субботу и воскресенье — горячие блюда, приготовленные с небольшим количеством постного масла.
По питанию эта неделя практически не отличается от второй. В воскресенье, 7 апреля, отмечается праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, поэтому разрешается съесть нежирную рыбу — к примеру, окуня, треску, судака или хека.
В понедельник, среду и пятницу верующие придерживаться сухоядения, во вторник и четверг разрешено готовить блюда без добавления масла. В выходные можно есть горячую пищу с доавблением растительного масла. Также разрешено выпить немного красного сухого вина.
На шестой неделе Великого поста рацион разнообразней. 27 апреля дополнительно разрешено употреблять рыбную икру, а 28 апреля, в Вербное воскресенье, церковный календарь разрешает рыбу и красное сухое вино.
На последнюю неделю поста приходятся строгие ограничения. С понедельника по среду можно есть только сухофрукты, моченые и свежие овощи и фрукты, а в пятницу церковь предписывает верующим полностью отказаться от еды.
Накануне Пасхи, В Страстную субботу, можно готовить горячие блюда с маслом и пить красное сухое вино.
Стоит с осторожностью употреблять жирную и сладкую пищу, так как это может привести к обострению хронических заболеваний и нарушениям работы ЖКТ.
Читайте также:
Масленица 2024: как отмечают и чего нельзя делать, чтобы не накликать беду
Родительские субботы 2024: Даты и традиции поминальных дней
Историк Ломако: Масленица сплетает в себе языческие и православные корни
Когда начинается великий пост?Начало Великого поста приходится на 18 марта 2024 года. Пост продлится 48 дней и завершится 4 мая. Пост всегда начинается за 7 недель до Пасхи, дата которой определяется исходя из правил, установленных еще на I Вселенском соборе и с помощью пасхалии — специальной системы расчетов.
Значение и суть Великого постаСмысл Великого поста — покаяние и подготовка верующих к встрече главного христианского праздника – Пасхи – Светлого Христова Воскресения. На протяжении всех 7-ми недель верующим положены покаяние и молитвы, отказ от развлечений и воздержание в еде.
Важно понимать, что пост — это не только ограничения в пище. Отказ от излишеств в еде необходим для того, чтобы верующий мог уделять все время молитве и духовным делам, не отвлекаясь на физические удовольствия. Поэтому во время Великого поста христианам предписано соблюдать некоторые ограничения в поведении.
Что нельзя делать во время Великого поста:
- пить алкоголь и табачные изделия;
- вступать в интимную близость;
- ходить на развлекательные мероприятия, много времени поводить у телевизора и соцсетей, а также увлекаться компьютерными играми;
- негативно мыслить, ругаться с окружающими, идти на поводу у агрессии и зависти;
- играть свадьбу, венчаться, громко отмечать дня рождения и организовывать пышные застолья.
Что нельзя есть в Великий постК питанию во время Поста нужно подходить грамотно. Стоит опираться на собственные силы, здоровье и благословение священника, у которого исповедуетесь. Перечень дозволенных в Великий пост продуктов достаточно обширный.
По церковному уставу, в Великий пост здоровым людям нужно полностью отказаться от продуктов животного происхождения и блюд с животным маслом. Есть дни, когда церковь предписывает полный отказ от еды, а в некоторые дни запрещает термически обработанную пищу.
Строго нельзя употреблять мясо, птицу, яйца, кондитерские изделия и алкоголь. В некоторые дни допускается употребление красного сухого вина. Частично нельзя есть рыбу и растительное масло.
Отметим, что вышеуказанные правила касаются в первую очередь духовенства, мирянам же (особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем) разрешено придерживаться менее строгих ограничений.
Что можно есть в Великий постОснову постного меню составляют овощи, фрукты и крупы — из них готовят гарниры, закуски и салаты. Можно есть макароны, если в составе нет яиц. Аналогичное правило распространяется на хлеб. Основным источником белка в пост и альтернативой мясу являются бобовые: чечевица, горох, фасоль, нут и другие.
Кисломолочку можно заменить соевыми продуктами, а коровье молоко — растительным, например, кокосовым или овсяным. Вместо животных масел можно использовать растительные — оливковое, подсолнечное, кунжутное и так далее.
Компенсировать нехватку жиров можно с помощью орехов. Из сладкого можно есть черный шоколад, сухофрукты, мёд, халву и козинаки.
Недели Великого постаПеред Великим Постом начинается Сырная Седмица или Масленица. В эту неделю верующие отказываются от мяса, что помогает им постепенно войти в постную диету. Пост состоит из двух периодов — Святая Четыредесятница и затем Страстная Седмица.
Значение каждой недели Великого поста:
Торжество православия: 18–24 мартаВерующие всю неделю вспоминают победу над иконоборцами. В этот период особенно почитают императрицу Феодору Константинопольскую, которая восстановила традицию поклонения иконам после запрета в VIII веке.
Эта неделя является одной из самых строгих. В первый день поста церковный устав предписывает полный отказ от пищи, пить разрешено только чистую неподогретую воду.
Со вторника по четверг можно есть только сырые овощи и фрукты. В субботу и в воскресенье уже приступать к приготовлению пищи на плите: можно готовить тушеные и вареные блюда из овощей с добавлением любого растительного масла.
Неделя святителя Григория Паламы: 25–31 мартаНа второй неделе Церковь вспоминает святого Григория Паламу за его победу в богословских спорах, когда святитель объяснил связь между Богом и мирозданием.
Эта неделя менее строгая — в понедельник, среду и пятницу рекомендуют придерживаться сухоядения (термически необработанная пища), а к воде можно добавить черный, зеленый или травяной чаи. Во вторник и среду второй седмицы можно есть вареную растительную еду без масла, а в субботу и воскресенье — горячие блюда, приготовленные с небольшим количеством постного масла.
Крестопоклонная неделя: 1–7 апреляВ эту неделю поста верующие поклоняются кресту — символу христианской веры и духовного подвига, который связан с добровольным отказом от искушений и страстей в угоду исполнения закона Божьего.
По питанию эта неделя практически не отличается от второй. В воскресенье, 7 апреля, отмечается праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, поэтому разрешается съесть нежирную рыбу — к примеру, окуня, треску, судака или хека.
Неделя преподобного Иоанна Лествичника: 8–14 апреляНа этой неделе верующие вспоминают святого Иоанна Лествичника — одного из соустроителей монашества. Православные считают, что он является примером смирения и духовной силы.
В понедельник, среду и пятницу верующие придерживаться сухоядения, во вторник и четверг разрешено готовить блюда без добавления масла. В выходные можно есть горячую пищу с доавблением растительного масла. Также разрешено выпить немного красного сухого вина.
Неделя преподобной Марии Египетской: 15–21 апреляНа этой неделе верующие вспоминают святую Марию Египетскую, которой своим усиленным постом удалось очиститься от греха. После долгих лет распутной жизни она покаялась и начала жить по заповедям. Питание в пятую неделю Великого поста ничем не отличается от четвертой.
Неделя ваий, Вход Господень в Иерусалим: 22–28 апреляВ эти семь дней верующие вспоминают, как люди приветствовали Иисуса Христа на входе в Иерусалим, устилая его путь пальмовыми ветвями. Последний день недели — Вербное воскресенье. Это праздничный день, после которого последует самый строгий этап поста.
На шестой неделе Великого поста рацион разнообразней. 27 апреля дополнительно разрешено употреблять рыбную икру, а 28 апреля, в Вербное воскресенье, церковный календарь разрешает рыбу и красное сухое вино.
Страстная неделя: 29 апреля — 4 маяСледующие шесть дней верующие вспоминают самые мрачные события, предшествовавшие Пасхе, то есть, мученичество Христа, его распятие и погребение. Завершает неделю праздник Светлого Христова Воскресения.
На последнюю неделю поста приходятся строгие ограничения. С понедельника по среду можно есть только сухофрукты, моченые и свежие овощи и фрукты, а в пятницу церковь предписывает верующим полностью отказаться от еды.
Накануне Пасхи, В Страстную субботу, можно готовить горячие блюда с маслом и пить красное сухое вино.
Как правильно выходить из Великого постаПо окончанию Великого поста, на праздник Светлой Пасхи принято накрывать богатый скоромный стол. Несмотря на обилие еды за пасхальным столом, не стоит налегать на яйца, мясо и другую тяжелую пищу — организму нужно время, чтобы адаптироваться к привычной диете, а переедание на Пасху будет для него большой нагрузкой.
Стоит с осторожностью употреблять жирную и сладкую пищу, так как это может привести к обострению хронических заболеваний и нарушениям работы ЖКТ.
Читайте также:
Масленица 2024: как отмечают и чего нельзя делать, чтобы не накликать беду
Родительские субботы 2024: Даты и традиции поминальных дней
Историк Ломако: Масленица сплетает в себе языческие и православные корни
Алина Юрчак