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Великий пост в 2024 году: Даты, суть, как подготовиться, правила питания

14 марта 2024, 15:04
Фото: istock / Ivan Murauyou

Фото: istock / Ivan Murauyou

Светлый праздник Пасхи предваряет Великий пост — время духовного очищения. Великий пост является самым длительным в православном календаре и идет он в память о постничестве Иисуса Христа в пустыне. Когда начало и конец, что можно и чего нельзя делать в Великий пост — в материале «Радио 1».
Православные соблюдают Великий пост с помощью строгой диеты и молитвы. Верующие стараются избавиться от зависти и злости, обиды и от искушений, чтобы максимально приблизиться к тому духовному состоянию, в котором человека хотел бы видеть Бог.

Когда начинается великий пост?

Начало Великого поста приходится на 18 марта 2024 года. Пост продлится 48 дней и завершится 4 мая. Пост всегда начинается за 7 недель до Пасхи, дата которой определяется исходя из правил, установленных еще на I Вселенском соборе и с помощью пасхалии — специальной системы расчетов.


Значение и суть Великого поста

Смысл Великого поста — покаяние и подготовка верующих к встрече главного христианского праздника – Пасхи – Светлого Христова Воскресения. На протяжении всех 7-ми недель верующим положены покаяние и молитвы, отказ от развлечений и воздержание в еде.

Важно понимать, что пост — это не только ограничения в пище. Отказ от излишеств в еде необходим для того, чтобы верующий мог уделять все время молитве и духовным делам, не отвлекаясь на физические удовольствия. Поэтому во время Великого поста христианам предписано соблюдать некоторые ограничения в поведении.

Что нельзя делать во время Великого поста:

  1. пить алкоголь и табачные изделия;
  2. вступать в интимную близость;
  3. ходить на развлекательные мероприятия, много времени поводить у телевизора и соцсетей, а также увлекаться компьютерными играми;
  4. негативно мыслить, ругаться с окружающими, идти на поводу у агрессии и зависти;
  5. играть свадьбу, венчаться, громко отмечать дня рождения и организовывать пышные застолья.

Что нельзя есть в Великий пост

К питанию во время Поста нужно подходить грамотно. Стоит опираться на собственные силы, здоровье и благословение священника, у которого исповедуетесь. Перечень дозволенных в Великий пост продуктов достаточно обширный.

По церковному уставу, в Великий пост здоровым людям нужно полностью отказаться от продуктов животного происхождения и блюд с животным маслом. Есть дни, когда церковь предписывает полный отказ от еды, а в некоторые дни запрещает термически обработанную пищу.

Строго нельзя употреблять мясо, птицу, яйца, кондитерские изделия и алкоголь. В некоторые дни допускается употребление красного сухого вина. Частично нельзя есть рыбу и растительное масло.

Отметим, что вышеуказанные правила касаются в первую очередь духовенства, мирянам же (особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем) разрешено придерживаться менее строгих ограничений.

Что можно есть в Великий пост

Основу постного меню составляют овощи, фрукты и крупы — из них готовят гарниры, закуски и салаты. Можно есть макароны, если в составе нет яиц. Аналогичное правило распространяется на хлеб. Основным источником белка в пост и альтернативой мясу являются бобовые: чечевица, горох, фасоль, нут и другие.

Кисломолочку можно заменить соевыми продуктами, а коровье молоко — растительным, например, кокосовым или овсяным. Вместо животных масел можно использовать растительные — оливковое, подсолнечное, кунжутное и так далее.

Компенсировать нехватку жиров можно с помощью орехов. Из сладкого можно есть черный шоколад, сухофрукты, мёд, халву и козинаки.

Недели Великого поста

Перед Великим Постом начинается Сырная Седмица или Масленица. В эту неделю верующие отказываются от мяса, что помогает им постепенно войти в постную диету. Пост состоит из двух периодов — Святая Четыредесятница и затем Страстная Седмица.

Значение каждой недели Великого поста:

Торжество православия: 18–24 марта

Верующие всю неделю вспоминают победу над иконоборцами. В этот период особенно почитают императрицу Феодору Константинопольскую, которая восстановила традицию поклонения иконам после запрета в VIII веке.

Эта неделя является одной из самых строгих. В первый день поста церковный устав предписывает полный отказ от пищи, пить разрешено только чистую неподогретую воду.

Со вторника по четверг можно есть только сырые овощи и фрукты. В субботу и в воскресенье уже приступать к приготовлению пищи на плите: можно готовить тушеные и вареные блюда из овощей с добавлением любого растительного масла.

Неделя святителя Григория Паламы: 25–31 марта

На второй неделе Церковь вспоминает святого Григория Паламу за его победу в богословских спорах, когда святитель объяснил связь между Богом и мирозданием.

Эта неделя менее строгая — в понедельник, среду и пятницу рекомендуют придерживаться сухоядения (термически необработанная пища), а к воде можно добавить черный, зеленый или травяной чаи. Во вторник и среду второй седмицы можно есть вареную растительную еду без масла, а в субботу и воскресенье — горячие блюда, приготовленные с небольшим количеством постного масла.

Крестопоклонная неделя: 1–7 апреля

В эту неделю поста верующие поклоняются кресту — символу христианской веры и духовного подвига, который связан с добровольным отказом от искушений и страстей в угоду исполнения закона Божьего.

По питанию эта неделя практически не отличается от второй. В воскресенье, 7 апреля, отмечается праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, поэтому разрешается съесть нежирную рыбу — к примеру, окуня, треску, судака или хека.

Неделя преподобного Иоанна Лествичника: 8–14 апреля

На этой неделе верующие вспоминают святого Иоанна Лествичника — одного из соустроителей монашества. Православные считают, что он является примером смирения и духовной силы.

В понедельник, среду и пятницу верующие придерживаться сухоядения, во вторник и четверг разрешено готовить блюда без добавления масла. В выходные можно есть горячую пищу с доавблением растительного масла. Также разрешено выпить немного красного сухого вина.

Неделя преподобной Марии Египетской: 15–21 апреля

На этой неделе верующие вспоминают святую Марию Египетскую, которой своим усиленным постом удалось очиститься от греха. После долгих лет распутной жизни она покаялась и начала жить по заповедям. Питание в пятую неделю Великого поста ничем не отличается от четвертой.

Неделя ваий, Вход Господень в Иерусалим: 22–28 апреля

В эти семь дней верующие вспоминают, как люди приветствовали Иисуса Христа на входе в Иерусалим, устилая его путь пальмовыми ветвями. Последний день недели — Вербное воскресенье. Это праздничный день, после которого последует самый строгий этап поста.

На шестой неделе Великого поста рацион разнообразней. 27 апреля дополнительно разрешено употреблять рыбную икру, а 28 апреля, в Вербное воскресенье, церковный календарь разрешает рыбу и красное сухое вино.

Страстная неделя: 29 апреля — 4 мая

Следующие шесть дней верующие вспоминают самые мрачные события, предшествовавшие Пасхе, то есть, мученичество Христа, его распятие и погребение. Завершает неделю праздник Светлого Христова Воскресения.

На последнюю неделю поста приходятся строгие ограничения. С понедельника по среду можно есть только сухофрукты, моченые и свежие овощи и фрукты, а в пятницу церковь предписывает верующим полностью отказаться от еды.

Накануне Пасхи, В Страстную субботу, можно готовить горячие блюда с маслом и пить красное сухое вино.

Как правильно выходить из Великого поста

По окончанию Великого поста, на праздник Светлой Пасхи принято накрывать богатый скоромный стол. Несмотря на обилие еды за пасхальным столом, не стоит налегать на яйца, мясо и другую тяжелую пищу — организму нужно время, чтобы адаптироваться к привычной диете, а переедание на Пасху будет для него большой нагрузкой.

Стоит с осторожностью употреблять жирную и сладкую пищу, так как это может привести к обострению хронических заболеваний и нарушениям работы ЖКТ.

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На строительстве обхода посёлка Октябрьский завершают основные работы
14 марта 2024, 17:36

Фото: Наталья Лымарь

Обход посёлка Октябрьский строят на участке трассы М-5 «Урал» в городском округе Люберцы, основные работы на объекте близятся к завершению, передаёт корреспондент Наталья Лымарь.
В частности, возведено восемь мостов и путепроводов, уложено уже 75 процентов асфальта. Строительство продолжается на участке у посёлка Мирный.

«Это пересечение нашей автомобильной дороги М5 «Урал» с Южно-Лыткаринской автодорогой, в перспективе здесь будет транспортная развязка, соединяющая две эти магистрали», — сообщил замначальника отдела капитального строительства компании «Центравтомагистраль» Михаил Сафран.
Обход посёлка Октябрьский будет восьмиполосным — по четыре полосы движения в каждом направлении. Эта дорога упростит передвижение для транзитного транспорта и разгрузит улицы в посёлках Мирный и Октябрьский и в деревне Островцы.

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#строительство
#люберцы
#дорога
#дорогимо
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Бесплатные путёвки в лагерь в этом году получат более 10 тыс детей из Подмосковья
14 марта 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 10 тысяч юных жителей Московской области обеспечат путёвками в детские лагеря рамках детской оздоровительной кампании текущего года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Оздоровительная кампания для детей стартовала в январе. За это время уже более 500 ребят провели каникулы в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе. Путёвки будут предоставлены и на период апрельских каникул. Всего бесплатными путёвками в лагерь мы обеспечим в этом году свыше 10 тысяч детей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Людмилы Болатаевой.
В ведомстве уточнили, что бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря Московской области предоставляют детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам, детям участников специальной военной операции и детям из малообеспеченных семей.

В настоящее время заявки на такие путёвки подали около трёх тысяч человек. Заявления принимаются на подмосковном портале госуслуг.

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#дети
#минсоцразвития мо
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Режиссер Кончаловский рассказал о важности участия молодежи в выборах
14 марта 2024, 17:00

Фото: Радио 1

Режиссер, член Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский поделился каким образом люди могут повлиять на то, что будет происходит в России. Об этом сообщила корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
Егор Кончаловский отметил, что «мы все коллективно отвечаем за то, что будет происходить с нашей страной».

« Мы сами должны выбрать руководство страны, которое будет эту страну продвигать, развивать, строить, защищать и приводить в порядок. Это огромное количество работы. И, конечно, выборы – это прямой путь к тому, чтобы на выборах победил тот, кто тебе близок. Я свои выборы все в этом смысле сделал давно уже. Мне кажется, что выборы являются инструментом, который консолидирует общество. А нашему обществу, на мой взгляд, сегодня очень важно понять, что без единения, без консолидации, без ощущения плеча друг друга, нам будет очень трудно выжить в яростном и зачастую враждебном мире, который сегодня рисуется на ближайшие, наверное, десятилетия. И это единение чувствуется», — заключил режиссер.

Он также добавил, что свою роль в объединение страны сыграла специальная военная операция. По его словам, благодаря ей люди стали менее равнодушными к тому, что их окружает.

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#операция
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#подмосковье
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Главнокомандующий ВСУ объявил о ротации войск на запорожском направлении
Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил о ротации войск на запорожском направлении
14 марта 2024, 16:52

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о проведении ротации военных подразделений на направлении в Запорожье.
Сообщение об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ смогли успешно начать смену подразделений в Запорожье, несмотря на сложную обстановку на всей линии фронта. Сырский подчеркнул, что главная цель ротации - замена военных подразделений, которые длительное время находились на передовой линии обороны.

«Это поможет успокоить обстановку и положительно скажется на духовно-психологическом настроении», — подчеркнул главком ВСУ.
Он также сообщил о насыщенных боях в районе Работино и Вербового.

Ранее Сырский отметил, что противостояние беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стало одним из приоритетных вопросов. По его мнению, страна, которая сможет выиграть в гонке по применению РЭБ, обретет преимущества в конфликте.

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#запорожье
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Предпринимателям Подмосковья расскажут, как избежать выгорания
14 марта 2024, 16:47

Фото: iStock/SIphotography

Бесплатный онлайн-семинар на тему «Как в бизнесе не выгореть в ноль еще до того, как будут высокие показатели. Ловушки и лайфхаки для мозга» проведут для предпринимателей Московской области в четверг, 21 марта, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Участникам вебинара расскажут, как планировать рабочий процесс и управлять бизнесом из отпуска. С какими преградами придётся встретится на пути к успеху и как контролировать своё состояние в различных обстоятельствах. В рамках вебинара состоится интерактивное взаимодействие со слушателями», — говорится в сообщении.
Вебинар проведёт игропрактик, бизнес-коуч Виктория Алексеева. Для участия в занятии необходимо заполнить анкету и зарегистрироваться. Ссылка на вебинар придёт на электронную почту.

Регистрация открыта до пяти вечера 20 марта. Сам вебинар начнётся на следующий день в 13:00. Мероприятие организует подмосковный центр «Мой бизнес».

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#подмосковье
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В Общественной палате Подмосковья рассказали о защите от мошенников при использовании ДЭГ
14 марта 2024, 16:37

Фото: iStock/scyther5

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) предоставляет избирателям максимально удобный способ принять участие в выборах, все данные надёжно защищены от мошенников. При этом если избиратель хочет дополнительно обезопасить себя, он может предпринять несколько простых шагов. О них рассказала председатель комиссии Общественной палаты Московской области по открытости власти, информационной политике и коммуникациям Мария Большакова, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Первое, что может сделать сам участник ДЭГ, это использовать для голосования отечественный браузер. Потому что степень его защищённости выше, чем у любого другого. Я бы выбрала «Яндекс.Браузер» последней модели», — казала Большакова.
Она также напомнила, что для голосования нужно будет войти в свою учётную запись на портале госуслуг. Здесь используется двухфазная идентификация с подтверждением кода, присланного по СМС.

«Госуслуги — это достаточно защищённая система. Просто не надо игнорировать эти способы защиты. Поэтому заходите на госуслуги и не забудьте зарядить свой телефон, чтобы оставаться на связи. Перейдите на специальный сайт vybory.gov.ru и действуйте по инструкции. Там просто четыре шага», — пояснила Большакова.
Кроме того, после голосования он порекомендовала скопировать и сохранить то, что получилось, чтобы свериться с результатами.

Мария Большакова подчеркнула, что ДЭГ — современная и надёжная система. И использование её в Московской области указывает на высокую степень цифрового развития региона.

Выборы президента Российской Федерации будут проводиться 15, 16 и 17 марта. Голосование в режиме онлайн будет открыто с 8 утра 15 числа до 20:00 17 числа.

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#общественная палата московской области
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#московская область
#подмосковье
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В Петербурге задержали трёх граждан, помогавшим украинским телефонным мошенникам
14 марта 2024, 16:32

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Полицейские Санкт-Петербурга вычислили и задержали трёх системных администраторов. Они обеспечивали работу электронных устройств для подмены телефонных номеров в интересах колл-центров, расположенных на территории Украины.
Сначала по подозрению в совершении преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, был задержан 16-летний юноша, обладающий техническими навыками, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как установили следователи, свою «подработку» с оплатой в криптовалюте он нашёл в теневом сегменте интернета. Его обязанностью было поддержание работоспособности оборудования, которое выводило на экраны телефонов абонентов подменных номеров якобы российских операторов, тогда как на самом деле звонок приходил с территории Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали ещё двух сообщников преступника. Они выполняли функции системных администраторов на таких же условиях. Один из задержанных каждую неделю получал из Москвы около трёх тысяч сим-карт, которые распределял между подельниками. Все фигуранты обвиняются по статье 195 (мошенничество). В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать лиц, причастных к преступной схеме.

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#украина
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Уклониста из Таджикистана с паспортом РФ задержали в Белоруссии
В Белоруссии задержан уроженец Таджикистана, уклонившийся от службы в РФ
14 марта 2024, 16:28

Фото: iStock/Thomasaf

Одного из граждан Таджикистана, принявших гражданство Российской Федерации и призванных на военную службу, задержали в Белоруссии после его побега из России, передает РИА Новости.
Это подтвердила старший помощник руководителя московского управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова. По ее словам, обоим мужчинам были предъявлены обвинения за их действия.

Один из уроженцев Таджикистана был найден в Белоруссии. После задержания он был доставлен в столицу.

«С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он полностью признал вину», — отмечается в сообщении.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают местонахождение второго уроженца Таджикистана.

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В Одинцове прошло открытие Центра общественного наблюдения
14 марта 2024, 16:28

Фото: Радио 1

В городском округе Одинцово состоялось открытие центра общественного наблюдения за выборами Президента РФ. Об этом сообщил корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
На торжественном открытие Центра общественного наблюдения (ЦОН) присутствовали Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

«Центр общественного наблюдения Подмосковья – это пример для каждого региона, как можно организовать с помощью цифровых технологий и достижения техники на самом высоком уровне выборнный процесс. Очень важно поднять градус общественного наблюдения, повысить открытость проведения выбранной кампании, доступность к любой информации. Сегодня прошло разделение ключей в ЦИКе, и каждый регион получит свои ключи и доступ к наблюдению. <…> Результаты выборов и процесс организации находятся в самой прямой связи. Очень радостно, что появляются новые инструменты для того, чтобы сделать более легитимными выборы и удобными для людей», — поделилась Татьяна Москалькова.

ЦОН и количество дней для выборов были сформированы на основе запросов граждан, которые будут участвовать в выборах.

«Сегодня у нас здесь на площадке волейбольного центра «Одинцово» открылся наш центр общественного наблюдения, который будет работать все три дня голосования. На подготовленных рабочих местах общественные наблюдатели на протяжении всех трех дней голосования будут в режиме онлайн видеть прямую трансляцию всего того, что происходит на избирательных участках Московской области. Хотела сделать бы акцент на качестве картинки — оно уникальное. С любого участка можно взять не только видео, но и запись со звуком. Сейчас стена действительно уникальна. Поэтому мы надеемся на то, что вот эта положительная динамика, в том числе и связанная с качеством прозрачности этого процесса, она сложится в такую большую конструктивную работу», заключила Татьяна Дмитриева.

Стоит отметить, что степень готовности по линии общественного мониторинга, общественного наблюдения Московской области находится на максимальном уровне.

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