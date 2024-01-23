«Соработничество»: Матвиенко рассказала об отношениях государства и РПЦ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала отношения государства и Русской православной церкви (РПЦ) «соработничеством».
Матвиенко отметила важность сохранения культурного и духовного достояния России, а также его передачи будущим поколениям.
Читайте также:
Матвиенко: ничто не повлияет на решимость России выполнять цели СВО
Валентина Матвиенко рассказала о главном событии года
Матвиенко высказалась о предложении амнистировать женщин-заключенных
Анастасия Чинкова