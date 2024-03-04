Роман Костомаров рассказал, что уже не боится смерти

Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, на полях марафона общества «Знание» рассказал, что не боится смерти. Об этом пишет ТАСС.
Спортсмен заявил, что после того, что с ним произошло в 2023 году, он перестал бояться своего собственного конца. Однако, его большей тревогой стала потеря близких людей.
Роман Костомаров и его партнерша Татьяна Навка стали победителями Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Но в январе 2023 года Костомаров попал в реанимационную палату с пневмонией. Во время борьбы с инфекцией у него нарушилось кровообращение и питание тканей, поэтому в феврале того же года ему пришлось хирургическим путём удалить обе стопы и кисти рук, затронутые некрозом.
Несмотря на эти тяжелые испытания, Роман Костомаров не позволил себе опустить руки. Он продолжает быть активным и вдохновляющим человеком, который не боится сталкиваться с трудностями. Его история теперь служит примером силы и решимости для многих людей.
Всемирный фестиваль молодежи принимает сочинская федеральная территория «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. Это масштабное мероприятие, на которое съехались более 300 тысяч человек из 190 стран. Фестиваль также включает региональную программу, она запланирована с 10 по 17 марта и охватит 30 городов России.
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Роман Костомаров и его партнерша Татьяна Навка стали победителями Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Но в январе 2023 года Костомаров попал в реанимационную палату с пневмонией. Во время борьбы с инфекцией у него нарушилось кровообращение и питание тканей, поэтому в феврале того же года ему пришлось хирургическим путём удалить обе стопы и кисти рук, затронутые некрозом.
Всемирный фестиваль молодежи принимает сочинская федеральная территория «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. Это масштабное мероприятие, на которое съехались более 300 тысяч человек из 190 стран. Фестиваль также включает региональную программу, она запланирована с 10 по 17 марта и охватит 30 городов России.
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Сергей Калугин