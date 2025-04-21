Русских «нужно использовать»: Лолита может остаться без концертов из-за общественников

Лолита Милявская (Фото: Телеграм, @lolitamilyavskaya)
Певица Лолита Милявская рискует лишиться концертов, запланированных в нескольких городах России. Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в прокуратуру и к администрации городов с заявлением, в котором указали на неподобающее поведение артистки на сцене. Соответствующий документ есть в распоряжении издания «Абзац».
Двадцать третьего апреля у Лолиты должен быть концерт в Кирове, но его могут отменить, как и другие выступления певицы в Ульяновске, Волгограде, Перми, Казани, Санкт-Петербурге и Ижевске. Общественники, препятствующие появлению знаменитости на сцене, утверждают, что её поведение не соответствует ценностям России. Так, они сообщили: в 2017 году Милявская заявила, что русских «нужно использовать». В конце 2023 года Лолита присутствовала на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, где ползала по полу в нижнем белье и прозрачном боди. В 2024 году она перепела песню «Кадиллак» Моргенштерна*.
Правозащитники также считают, что мероприятия с участием Милявской грозят утратой традиционных ценностей и устойчивых моральных принципов.
Читайте также:
«Петя, пора заморозить сперму!»: Петру Фёдорову 43 года. Почему актёр не женат и как относится к СВО?
«Привез паленые сигареты»: раскрыта истинная помощь Киркорова бойцам СВО
«Мне досадно, что я сотрудничала со злом»: украинская певица Надежда Дорофеева об СВО и перспективах в Европе
*признан в России иноагентом.
Правозащитники также считают, что мероприятия с участием Милявской грозят утратой традиционных ценностей и устойчивых моральных принципов.
Читайте также:
«Петя, пора заморозить сперму!»: Петру Фёдорову 43 года. Почему актёр не женат и как относится к СВО?
«Привез паленые сигареты»: раскрыта истинная помощь Киркорова бойцам СВО
«Мне досадно, что я сотрудничала со злом»: украинская певица Надежда Дорофеева об СВО и перспективах в Европе
*признан в России иноагентом.
Анастасия Чубина