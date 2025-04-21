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«Привез паленые сигареты»: раскрыта истинная помощь Киркорова бойцам СВО

Глава ФПБК Бородин: Киркорову стоит запретить поездки в зону СВО
Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Филиппу Киркорову необходимо запретить посещать зону проведения российской спецоперации. Так считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
«Киркорову лучше молчать. Мы не видим, чтобы он помогал в больших объемах. Один раз он приезжал, когда наша организация подняла тему «голой» вечеринки. После этого Киркоров «переобулся» и побежал в зону СВО, привез паленые сигареты, не знаем, с какого он завода набрал контрафакта», — рассказал Бородин в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что на этом вся помощь Киркорова завершилась.

Так, Бородин уверен, что короля российской эстрады необходимо подальше держать от зоны, где проходит спецоперация.

Он также добавил, что есть артисты, которые зарабатывают на порядок меньше Киркорова, но они тратят миллионы рублей на поддержку российских бойцов.

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#сво
#киркоров
«Интимные отношения»: Писториус сделал странное заявление о немецком оружии
Глава МО ФРГ Борис Писториус заявил об интимных отношениях немцев с оружием
21 апреля 2025, 14:31

Фото: iStock/Bet_Noire

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что непонятно, когда у немцев сложились такие интимные отношения с оружием.
«Я не знаю, откуда появились такие интимные отношения с оружием», — приводит слова министра издание The Telegraph.
По словам Писториуса, ни одно другое государство не устраивает такие публичные обсуждения, касающиеся отправки вооружения на Украину, как Германия.

Высказыванию Писториуса предшествовало заявление лидера блока ХДС/ХСС и будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине допустима. При этом, по его словам, условия поставки должны быть согласованы с европейскими партнёрами. В свою очередь Писториус сообщил, что существует много аргументов против подобного шага.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва будет расценивать атаку немецкими ракетами Taurus на любые российские объекты как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.

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В ГД ответили, ждать ли завершения конфликта на Украине на этой неделе
Депутат Чепа сомневается в подписании соглашения по Украине до конца апреля
21 апреля 2025, 14:10

Фото: iStock/Diy13

Заключение мирного соглашения между Россией и Украиной до конца апреля маловероятно. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Мне нигде не попадалось на глаза даже, какой проект этого договора. Пока мы с вами его не видим. И надежда на то, что Украина будет выполнять какие-то договоренности, честно говоря, не очень большая», — заявил Чепа в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что украинская сторона ежедневно нарушала договорённость об отказе от ударов по объектам энергетики, а также не прекратила огонь после объявления Россией «пасхального перемирия».

Напомним, 20 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной уже на следующей неделе.

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«Петя, пора заморозить сперму!»: Петру Фёдорову 43 года. Почему актёр не женат и как относится ​к СВО?
21 апреля 2025, 14:10

Пётр Фёдоров (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Сегодня свой 43-й день рождения отмечает Пётр Фёдоров — талантливый актёр, режиссёр и сценарист. Он сыграл множество запоминающихся ролей, в том числе в картинах «А зори здесь тихие...», «Сталинград» и «Перевал Дятлова». О творческой и личной жизни актера читайте в материале «Радио 1».

Потомок актерской династии


Пётр Фёдоров появился на свет 21 апреля 1982 года в Москве, в семье известных актёров. Его дедушка знаменитый — Евгений Фёдоров, сыгравший в фильмах «Принцесса Турандот», «Тевье-молочник» или «Город на заре». Отец — Пётр Евгеньевич Фёдоров, актёр театра и кино, искусствовед, телеведущий.

Спустя некоторое время родители Петра приняли решение о разводе. Мальчик остался жить с матерью, и вместе они отправились на Алтай. Там они поселились в небольшом селе Уймонской степи. Невероятной красоты природа подтолкнула юного Петра к написанию картин. Петр всерьез увлекался живописью и даже думал поступать учится на художника после школы.

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Но когда ему исполнилось четырнадцать лет, его мать решила вернуться в Москву. В 1997 году Пётр Фёдоров стал студентом художественно-технического училища. Он собирался продолжить образование в Строгановском институте, но судьба распорядилась иначе. Через два года отец Петра скончался после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

«Есть, наверное, какая-то зона, которую я не могу объяснить. Повлияла смерть отца. Я очень благодарен Галине Львовне Коноваловой. Мы ехали с похорон на поминки, а я никого не знал из этой театральной тусовки. Был сложным подростком: слушал рэп, дрался с металлистами, у меня были пробиты уши. Она на меня смотрит и спрашивает: «Ты вообще чем занимаешься?». Я отвечаю: «А вам какая разница?». Она: «Ну ты собираешься в театральный? Почитал бы в память отца какие-нибудь стихи или басни», — вспоминал артист в интервью Светлане Бондарчук.

После долгих раздумий Фёдоров бросил живопись и в тайне от всех поступил в 1999 году в Театральный институт имени Бориса Щукина на курс Родиона Овчинникова.

Работа в кино


Пётр Фёдоров (Фото: скриншот к/ф «Сталинград»)

Пётр Фёдоров дебютировал в качестве исполнителя главной роли в 2001 году, когда ему досталась роль Лёньки в фильме «101-й километр». Затем последовали эпизодические роли, пока он не получил приглашение на съёмки в молодёжном сериале «Клуб». В исполнении Фёдорова Ловерас Данила Орлов стал настоящим кумиром зрителей.

Сейчас фильмография актера насчитывает более 85 работ, среди которых любимые многими картины «Обитаемый остров», «Без права на ошибку», «Сталинград», «А зори здесь тихие...», «Ледокол», «Перевал Дятлова», «Лётчик», «Год культуры-2».

Осенью 2023 года Пётр Фёдоров дебютировал в качестве автора сценария и режиссёра телесериала «Ласт квест».

Личная жизнь


Пётр Фёдоров ни с кем не связывал себя узами брака. Актер долгое время находился в отношениях с западной моделью Анастасией Ивановой. Знакомство пары состоялось в 2003 году, тогда актер был мало популярен и по мнению родителей девушки мало перспективен.

Семья Анастасии была не совсем довольна выбором дочери, и только когда Петр начал добиваться успеха одобрила союз. Эти отношения длились порядка 14 лет, но до свадьбы дело не дошло. В 2017 году длительный роман завершился расставанием.

«Мы кайфовали, просто упивались друг другом. Были такой любвеобильной парой, это прекрасно. Наверное, это мальчиков только касается. Простить и забыть — это разные вещи. Оказывается, прощать очень просто. А забыть невозможно. Настю я всегда буду любить», — делился актер в интервью со Светланой Бондарчук.

Спустя год после расставания везде актера заметили новую спутницу, участницу шоу «Топ-модель по-русски» Анну Соколову. О том как развиваются отношения практически ничего не известно. Фёдоров умело скрывает подробности личной жизни и в редких интервью лишь отшучивается по поводу брака и детей.

«Мои коллеги-девушки шутят: "Петя, пора заморозить сперму!" Та мозоль, на которую вы пытаетесь надавить, уже не болит. Давно была мечта родить себе друга, как сделал мой папа. Он так и говорил: "Я не сына родил, я друга родил". Но у меня, видимо, будет по-другому», — цитирет артиста издание Hello.

Как заявил артист, после рождения ребёнка он намерен сделать перерыв в карьере и посвятить себя семье.

Актер об СВО и военных фильмах


Пётр Фёдоров (Фото: скриншот к/ф «Ледокол»)

Пётр Фёдоров не давал официальных комментариев по поводу специальной военной операции, но в своих интервью подчёркивал, что не планирует покидать Россию.

«Я очень благодарен своей профессии, потому что она позволяет мне много ездить по стране. Но, даже видя самые нелицеприятные проявления российской действительности, бежать я отсюда не хочу. К сожалению, убить, исправить все плохое я тоже не могу. Я могу только культивировать добро через свое дело», — делился Петр с журналистами aif.ru.

По мнению Фёдорова, режиссёрам, работающим в жанре военного кино, следует более тщательно продумывать сюжет своих фильмов, чтобы избежать искажения исторической действительности.

«Современным кинематографистам надо быть аккуратнее, когда они приучают людей смотреть на танки, бодро идущие по Москве, даже в рамках жанра. Не стоит играть со спичками. Хотя я сам в этом участвовал, махал автоматом, но я против войны», — сообщил он изданию «Известия».

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Киркорова призвали продать часы и отдать деньги сиротам
Бородин: Киркоров должен продать часы и пожертвовать деньги детям-сиротам
21 апреля 2025, 13:59

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров должен продать недавно купленные часы Rolex из лимитированной коллекции к 80-летию Победы и отдать эти деньги детям-сиротам. Так считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
«Пусть Киркоров продаст свои часы и отдаст деньги детям-сиротам. Это лучше, чем на нужды СВО. В зоне СВО от него никто ничего не возьмет, его не уважают. А дети-сироты, которые еще маленькие, не понимают, — да», — заявил Бородин в беседе с NEWS.ru.

В начале апреля Киркоров похвастался новыми часами от Rolex, посвященными 80-летию победы над фашистами, с изображением памятника «Родина-мать зовет!», установленного в Волгограде. По словам короля российской эстрады, таких часов выпущено всего 80 экземпляров.

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«Нормальные мужики руку не пожмут»: Бородин потребовал от Киркорова извинений перед страной

«Привез паленые сигареты»: раскрыта истинная помощь Киркорова бойцам СВО
#сигареты
#деньги
#дети
#помощь
#часы
#сироты
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#отношения
#сво
#киркоров
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«Нормальные мужики руку не пожмут»: Бородин потребовал от Киркорова извинений перед страной
Глава ФПБК Бородин призвал Киркорова извиниться за пасхальный кулич за 100 тысяч
21 апреля 2025, 13:47

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Филиппу Киркорову стоит извиниться перед россиянами за пасхальный кулич за 100 тысяч рублей. Так считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
«(Киркоров — ред.) кулич показал, часы показал. Это обыкновенный выпендрежник. Видимо, в детстве ему что-то недодавали. Сейчас есть такая возможность похвастаться. Ему, по-хорошему, надо извиниться перед всей страной за свои выходки», — высказался Бородин в интервью NEWS.ru.

Он считает, что Киркорову следует направить свои ресурсы на помощь для участников СВО. Однако Бородин отметил, что бойцы ВС РФ вряд ли примут его поддержку из-за его сомнительной репутации.

«Он и сам прекрасно понимает, осознает, что нормальные мужики никогда ему руку не пожмут. Он нерукопожатный в зоне СВО», — подчеркнул Бородин.

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«Паска цыганского барона. Ничего святого!»: Киркоров нарвался на критику из-за кулича за 100 тыс. рублей
#сигареты
#помощь
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#кулич
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#патриотизм
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#вс рф
#киркоров
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