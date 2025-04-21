«Привез паленые сигареты»: раскрыта истинная помощь Киркорова бойцам СВО

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Филиппу Киркорову необходимо запретить посещать зону проведения российской спецоперации. Так считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
«Киркорову лучше молчать. Мы не видим, чтобы он помогал в больших объемах. Один раз он приезжал, когда наша организация подняла тему «голой» вечеринки. После этого Киркоров «переобулся» и побежал в зону СВО, привез паленые сигареты, не знаем, с какого он завода набрал контрафакта», — рассказал Бородин в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что на этом вся помощь Киркорова завершилась.
Так, Бородин уверен, что короля российской эстрады необходимо подальше держать от зоны, где проходит спецоперация.
Он также добавил, что есть артисты, которые зарабатывают на порядок меньше Киркорова, но они тратят миллионы рублей на поддержку российских бойцов.
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Элина Позднякова