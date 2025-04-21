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«Мне досадно, что я сотрудничала со злом»: украинская певица Надежда Дорофеева об СВО и перспективах в Европе

Надежда Дорофеева (Фото: Instagram*@nadyadorofeeva)

Надежда Дорофеева (Фото: Instagram*@nadyadorofeeva)

Украинская певица Надежда Дорофеева сегодня отмечает свое 35-летие. Она стала известной благодаря участию в музыкальном проекте «Время и Стекло», но коллектив распался, а певица пропала из поля зрения российской публики. Подробнее о жизни артистки и ее мнении по поводу СВО читайте в материале «Радио 1».

На пути к славе


Надежда Дорофеева (Фото: Instagram*@nadyadorofeeva)

Надежда Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в городе Симферополь. У девочки с раннего детства проявился творческий талант. Она, будучи совсем ребенком, любила разыгрывать сценки перед родственниками, пела и активно пританцовывала. Мама, рассмотрев потенциал дочери, уже в шесть лет отдала ее на занятия по вокалу и в танцевальный кружок.

В 12 лет Дорофеева уже выступала в местном клубе «Альбион» и активно участвовала в песенных конкурсах. В 2002 году юная исполнительница стала обладательницей главного приза на вокальном состязании «Южный экспресс». Кроме того, в том же году она заняла первое место на чемпионате Крыма по бальным танцам.

Надежда Дорофеева начала свой путь к всеобщей популярности с участия в конкурсе «Золотой голос России-2005», который состоялся в Москве. Талантливую конкурсантку заметил продюсер группы «М.Ч.С.» и предложил ей стать солисткой. Надежда проработает с коллективом два года, после чего станет солисткой дуэта «Время и Стекло».

Композиции группы «Время и Стекло» часто звучали на телевидении в России, творчество музыкантов было отмечено музыкальными премиями «Высшая лига» и «Премия RU.TV». В 2019 году музыкальный коллектив удостоился премии YUNA в номинации «Лучшая песня» за исполнение хита «Дым».

Сольная карьера


Надежда Дорофеева (Фото: Instagram*@nadyadorofeeva)

В 2020 году Надежда Дорофеева объявила о своем выходе из группы «Время и Стекло». Она сообщала публике, что пришло время двигаться дальше, и запустила сольный проект DOROFEEVA.

«Мне кажется, это самая лучшая история, которая может быть для группы. И мы сложились как артисты, и Надя сложилась как певица. У любой девушки-артистки, которая поет в дуэте, есть желание уйти в сольное плавание. И стремление самореализоваться – это всегда правильная вещь, тем более когда есть какие-то рамки у группы. Поэтому у нас был разговор, когда Надя сказала: «Слушай, мы уже тут заигрались, нам нужно идти дальше. И тебе, и мне», — делился в одном из интервью второй участник коллектива Алексей Завгородний.

В 2021 году началось осуществление проекта, который был представлен в виде мини-альбома «dofamin». В качестве своего дебютного сольного сингла был выбран трек «gorit», который получил поддержку на радиостанциях Украины, России и других стран СНГ.

Отношение Дорофеевой к СВО


Надежда Дорофеева (Фото: Instagram*@nadyadorofeeva)

Спустя полгода после начала спецоперации на Донбассе аполитичная Надежда Дорофеева решила оборвать связи с Россией и начала высказывать свое мнение на политические темы.

«Россия – страна-преступник, которая нарушает права украинцев не 9 месяцев, не 8 лет, а столетие подряд. Искусство не бывает аполитичным. Мне досадно, что я в любой форме когда-либо сотрудничала с их рынком и не понимала, что сотрудничаю со злом», – писала Дорофеева в своем Instagram*.

После начала специальной военной операции Надежда Дорофеева удалила свои сольные композиции со всех российских музыкальных платформ. Также стали недоступны песни группы «Время и Стекло».

Это вполне объяснимо, ведь раньше можно было без опасений получать значительные доходы от выступлений и продажи музыкальных композиций в России. После СВО политика изменилась: за подобные действия могут последовать санкции на Украине и в странах Запада, где активно пропагандируется русофобия. Дорофеева назвала себя украинской певицей в надежде на любовь и понимание со стороны европейского зрителя.

По информации СМИ, в апреле 2022 года Дорофеевой, как и ряду других украинских исполнителей, был запрещён въезд в Россию на 50 лет.

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Чем занимается сейчас?


После начала СВО исполнительница покинула пределы Украины и перебралась в Европу. Там она посвятила себя благотворительной деятельности.

В июле 2023 года стало известно о свадьбе Надежды Дорофеевой и известного ресторатора Михаила Кацурина. Сейчас пара проживает в Киеве. В настоящее время Надежда Дорофеева активно гастролирует по Европе. По словам певицы, в её репертуаре отсутствуют композиции на русском языке. Она отказывается исполнять их даже по просьбе организаторов.

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«Абсолютная бездарщина и старая бабушка»: жизнь Лии Ахеджаковой в эмиграции. Нищета и проблемы со здоровьем
21 апреля 2025, 13:21

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Лия Ахеджакова — личность, вокруг которой продолжают кипеть страсти. Заслуженная артистка, сыгравшая десятки ролей в кино и театре, лауреат государственных премий, когда-то входила в число самых уважаемых деятелей российской сцены. Как изменилась ее жизнь после начала СВО, расскажет «Радио 1».

Эмиграция в Европу и украинский флаг

После начала специальной военной операции актриса уехала из страны, вызвав резкую реакцию не только зрителей, но и коллег. Ахеджакова, покинув Россию в преклонном возрасте, лишила театр «Современник» одной из ключевых фигур. За рубежом, вопреки её ожиданиям, особого восторга не случилось: спектакль «Мой друг Вениамин», с которым она планировала гастролировать по Европе, собрал крайне скромную аудиторию.

Попытка вновь выйти на сцену завершилась фиаско. Спектакль, за билет на который просили семь тысяч рублей, не вызвал интереса даже у европейской публики. Критика была безжалостной: слабый сюжет, посредственная игра, отсутствие декораций. Социальные сети актрисы заполнили негативные комментарии — как от соотечественников, так и от иностранных зрителей.

«Ожидания от спектакля не оправдались совсем. Отвратительный звук, декораций почти нет, абсолютная бездарщина, как по сюжету, так и по игре актеров. Видно, что люди просто хотят заработать. Ужасно», — писали в социальных сетях.

Дополнительное возмущение вызвало то, что после скандала в немецком Бремене, когда во время поклона Ахеджакова оказалась с украинским флагом в руках. Актриса не просто не раскаялась, а попыталась объясниться, заявив, что это была провокация со стороны зрителя. Однако её прежние высказывания о «Родине-уродине» и призывы к прекращению СВО — уже сделали своё дело: в России артистку перестали воспринимать как «народную».

«Мне какой-то провокатор подавал цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремен на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Это провокаторы специально сделали», — объяснила происшествие женщина.

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)


Что говорят об Ахеджаковой в России

После бурной реакции общественности и интереса со стороны МВД (в том числе — проверка по статье о дискредитации ВС РФ), Ахеджакова исчезла из публичного поля. По словам коллег, она испугалась, поняла масштаб последствий и «залегла на дно».

«У Ахеджаковой нет никаких статусов. Кто же будет старой бабушке статусы давать? Мы не людоеды же!» — заявила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Актриса Яна Поплавская объяснила ее поведение так:

«На нее оказало влияние честное возмущение людей, ее зрителей. Она этого не ожидала, потому что чувствовала себя неприкасаемой. Я помню, как люди писали, что она «антинародная актриса». Она сама себе выкопала яму».

Проблемы со здоровьем

Впрочем, проблем у актрисы хватает и без скандалов: по словам супруга, у неё обострились проблемы со здоровьем — воспалился седалищный нерв, из-за чего Лия Меджидовна долгое время не могла даже стоять. Врачи рекомендовали соблюдать строгий режим сна, физической активности и отказаться от нагрузок. Несмотря на это, спустя две недели Ахеджакова вновь попыталась вернуться к работе — правда, попытка вновь оказалась неудачной.

Сегодня Ахеджакова лишена доступа к российской сцене, её имя всё чаще вызывает не уважение, а споры и раздражение. Многие требуют лишить её звания народной артистки, вспоминая не только последние интервью, но и более ранние эпизоды, когда актрису обвиняли в «оскорблении ветеранов» из-за реплик в спектакле «Первый хлеб».

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Несмотря на многолетнюю карьеру и вклад в отечественную культуру, Лия Ахеджакова оказалась в изоляции — как физически, так и профессионально. Хотя до этого таланты актрисы оценивали высоко: Лию Меджидовну награждали орденами Почета за достижения в области культуры и искусства и «За заслуги перед Отечеством». Журнал «Театрал» дважды вручал актрисе премии. В России у неё осталась недвижимость, но вернуться домой она не может. За границей — отсутствие востребованности и постоянная критика. Формально она не признана иноагентом, что объяснили в Госдуме как проявление «гуманного отношения к пожилым людям». Но этот статус, кажется, уже не столь важен: публика сделала свои выводы.

Символом ушедшей эпохи Лия Меджидовна быть перестала. Сегодня она — героиня культурного раскола, пример того, как стремительный политический выбор может перечеркнуть десятилетия артистической славы.

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#флаг
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#женщина
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#интервью
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«Привез паленые сигареты»: раскрыта истинная помощь Киркорова бойцам СВО
Глава ФПБК Бородин: Киркорову стоит запретить поездки в зону СВО
21 апреля 2025, 13:21

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Филиппу Киркорову необходимо запретить посещать зону проведения российской спецоперации. Так считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
«Киркорову лучше молчать. Мы не видим, чтобы он помогал в больших объемах. Один раз он приезжал, когда наша организация подняла тему «голой» вечеринки. После этого Киркоров «переобулся» и побежал в зону СВО, привез паленые сигареты, не знаем, с какого он завода набрал контрафакта», — рассказал Бородин в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что на этом вся помощь Киркорова завершилась.

Так, Бородин уверен, что короля российской эстрады необходимо подальше держать от зоны, где проходит спецоперация.

Он также добавил, что есть артисты, которые зарабатывают на порядок меньше Киркорова, но они тратят миллионы рублей на поддержку российских бойцов.

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#сво
#киркоров
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В Павловском Посаде открыли дом для ассоциации ветеранов спецоперации
21 апреля 2025, 13:17

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Павловском Посаде открыли офис Ассоциации ветеранов спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В офисе созданы все условия, чтобы ветераны могли обсуждать важные вопросы, получать консультации и делиться опытом. Председатель совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов подчеркнул, что это решение откроет новые возможности для организации, позволяя более эффективно проводить мероприятия, вести активную работу с ветеранами и развивать культурные инициативы.
«Это не просто здание, а место, которое станет опорой, символом поддержки и благодарности нашим героям. Для нас было честью выделить это помещение, чтобы создать условия, где наши ветераны смогут чувствовать себя как дома. Это наш способ сказать тем, кто защищал Родину, что мы не просто помним о них, но и активно стараемся улучшить их жизнь», - сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Представители власти пообщались с ветеранами и их семьями в тёплой и неформальной обстановке.

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#павловский посад
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На Украине призвали мобилизовать молодежь
Замдиректора Института НАН Украины Гладун призвал мобилизовать молодежь
21 апреля 2025, 12:04

Фото: iStock/reflection_art

Заместитель директора института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины Александр Гладун заявил о необходимости мобилизации молодежи в возрасте 18-25 лет в условиях текущего демографического кризиса. В интервью украинскому СМИ он отметил, что снижение мобилизационного возраста должно зависеть от потребностей военных.
Гладун подчеркнул, что если военные нуждаются в призыве молодых людей, это необходимо для сохранения страны. Он также признал, что в случае гибели значительного числа молодежи в результате мобилизации, это может привести к еще большему сокращению населения в будущих поколениях.

«Иначе не будет страны, и тогда о какой демографии можно говорить?» — добавил он.

Таким образом, вопрос мобилизации молодежи остается актуальным и вызывает активные обсуждения в обществе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Умер папа римский Франциск: отношение к СВО, скандалы и обвинения НАТО. Чем запомнился понтифик и нужно ли ждать конца света?
21 апреля 2025, 11:46

Папа Римский (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил официальный аккаунт Ватикана. Что стало причиной смерти понтифика и стоит ли ждать конца света после его кончины, расскажет «Радио 1».

Папа римский Франциск: биография

Настоящее имя папы — Хорхе Марио Бергольо. Прежде чем занять папский трон, он был архиепископом Буэнос-Айреса. Его часто называют «первым» в различных контекстах. Бергольо вступил в орден иезуитов в 1958 году, когда ему было 22 года. Он завершил обучение в колледже Святого Иосифа в столице Аргентины и владеет тремя языками: испанским, немецким и итальянским. В 1992 году он стал епископом Буэнос-Айреса, а в 1998 году — архиепископом. В 2001 году он получил кардинальскую мантию, а в 2013 году был избран папой римским.

Скандалы с участием Франциска

Папа Франциск I прославился своими необычными поступками и высказываниями. В 2016 году, на фоне терактов, совершённых исламскими радикалами в Бельгии, он посетил один из итальянских центров для беженцев. Там он провёл службу и омыл ноги 11 представителям разных религий и национальностей. Многие были шокированы тем, что папа целует ноги чернокожим и мусульманам, однако сам понтифик объяснил этот жест стремлением призвать к милосердию и служению людям, а также побудить католические приходы открывать двери для мигрантов.

Ватикан объяснил слова Папы римского Франциска о белом флаге для Украины
Ватикан объяснил слова Папы римского Франциска о белом флаге для Украины

Странные картины в кабинете папы Франциска

В феврале 2024 года в Сети разразился новый скандал, когда было опубликовано обращение папы Франциска к Панамериканскому комитету судей по социальным правам. Пользователей Интернета возмутило, что за спиной папы висела картина «Иисус ласкает мёртвого Иуду». Это произведение создал католик, поклоняющийся Франциску, и оно было вдохновлено его книгами, в которых папа называет Иуду «заблудшей овцой» и размышляет о том, как всё могло бы сложиться иначе. На картине изображён провокационный сюжет: воскресший обнажённый Иисус держит голову Иуды. Действие происходит на проклятой земле, приобретённой за те же 30 сребреников, которые фарисеи заплатили Иуде за предательство.

После этого начали обсуждать, что новый папа, возможно, продвигает учение о том, что Бог уже простил всех грешников и ад пуст. В подтверждение этих слов журналист Эудженио Скальфари, который встречался с папой в 2018 году, вспомнил, что Франциск действительно говорил о том, что «ада не существует, а есть лишь исчезновение греховных душ из него».

Папа Римский и Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)
Папа Римский Франциск ранее заявил, что «лай» НАТО у границ России мог стать причиной начала специальной операции на Украине. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«Возможно, давление НАТО на Россию побудило кремлевского лидера начать спецоперацию на Украине», — отметил папа.

Он также добавил, что обвинения в адрес киевского режима за подавление стремления Донбасса к независимости стали неактуальными, так как конфликт начался почти десять лет назад. Ранее он упоминал, что в мире началась третья мировая война и называл погибшую журналистку Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина, «невинной жертвой», что вызвало недовольство в МИД Украины.

Папа римский Франциск умер: что известно, причины

21 апреля стало известно о смерти папы римского Франциска. 14 февраля 88-летнего понтифика госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. В результате диагностики выяснилось, что он сначала страдал от бронхита, который затем перерос в двустороннюю пневмонию. Несмотря на критическое состояние и сложные результаты анализов, в Ватикане подчеркивали, что папа сохраняет «хорошее расположение духа».

Позже у понтифика возник респираторный криз, а результаты анализов ухудшились из-за анемии и снижения уровня тромбоцитов. Врачи не могли предоставить точные прогнозы о его состоянии, которое продолжало ухудшаться. Папе потребовалось переливание крови, также появились признаки почечной недостаточности, и ему была назначена кислородная терапия.

Из-за проблем со здоровьем папы возникли слухи о подготовке к его похоронам, однако представитель швейцарской гвардии опроверг эти предположения. Вскоре появились обнадеживающие новости.

«Легкая почечная недостаточность, наблюдавшаяся в последние дни, снизилась. КТ грудной клетки показала нормальное развитие воспаления легких. Анализы крови подтвердили улучшение», — сообщили представители Ватикана.

Тем не менее, прогнозы оставались неутешительными, особенно учитывая, что в молодости у понтифика была удалена часть легкого. Верующие со всего мира молились за здоровье Франциска до самой его кончины.

Состояние папы Римского ухудшилось: что говорит «Пророчество о Папах» и почему после смерти Франциска нужно ждать конца света?
Состояние папы Римского ухудшилось: что говорит «Пророчество о Папах» и почему после смерти Франциска нужно ждать конца света?


«Пророчество о Папах»: предсказание о конце света

Папа Римский (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Пророчество — это документ, который на протяжении нескольких столетий вызывает интерес и споры среди католиков по всему миру из-за своей предполагаемой подлинности. Этот текст, написанный на латыни, содержит 112 символических описаний римских пап, начиная с Папы Целестина II (1085-1143).

Согласно одной из популярных версий, автором этого предсказания является ирландский епископ Святой Малахия (1094-1148). Считается, что он записал видения о всех будущих папах, начиная с его времени и заканчивая последними днями. «Пророчество о Папах» было впервые опубликовано в 1595 году. По легенде, оригинальный манускрипт Святого Малахии был найден в архивах Ватикана одним из монахов-ученых и без разрешения понтифика издан в Венеции. Пророчество завершается на последнем Папе под номером 266 (или № 112 в списке Малахии). Этот Папа — Франциск I, избранный в 2013 году и продолжающий возглавлять Святой Престол.

В этом спорном историческом манускрипте о последнем Папе говорится следующее:

«Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Пётр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; после чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец».

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