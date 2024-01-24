Rzeczpospolita: Варшава намерена урезать помощь украинским беженцам

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В Польше планируют урезать помощь украинским беженцам с октября 2024 года, пишет издание Rzeczpospolita.
Чиновники, с которыми пообщались журналисты, считают, что поскольку украинцы ездят домой на праздники и в отпуск, им не нужна временная защита. Этот механизм был введен для поддержки беженцев после начала спецоперации России на Украине
Предлагается отменить статус временной защиты после выезда из Польши даже на короткое время (в настоящее время действует ограничение в 30 дней) и уменьшить выплаты на детей.
Издание отмечает, что 21% опрошенных украинских переселенцев заявили, что хотели остаться в Польше.
Украинские беженцы, прибывшие в Германию после начала спецоперации, должны будут покинуть страну после завершения конфликта, с таким заявлением выступила ранее лидер правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в интервью для Financial Times. Она также отметила, что немецкие власти совершили ошибку, назначив украинским беженцам социальные выплаты. К тому же, у граждан Украины, укрывшихся в Германии, нет никакого будущего в стране, считает Вайдель.
Ранее издание Bild am Sonntag сообщало, что украинские беженцы требуют выплачивать им наличные деньги вместо выдачи банковских карт, а получая средства покидают Германию.
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Предлагается отменить статус временной защиты после выезда из Польши даже на короткое время (в настоящее время действует ограничение в 30 дней) и уменьшить выплаты на детей.
Украинские беженцы, прибывшие в Германию после начала спецоперации, должны будут покинуть страну после завершения конфликта, с таким заявлением выступила ранее лидер правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в интервью для Financial Times. Она также отметила, что немецкие власти совершили ошибку, назначив украинским беженцам социальные выплаты. К тому же, у граждан Украины, укрывшихся в Германии, нет никакого будущего в стране, считает Вайдель.
Ранее издание Bild am Sonntag сообщало, что украинские беженцы требуют выплачивать им наличные деньги вместо выдачи банковских карт, а получая средства покидают Германию.
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Артем Путинцев