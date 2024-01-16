«Трусы»: Депутат Европарламента высказался об украинских беженцах

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Евросоюз должен помочь Украине отправкой в страну беженцев, с таким заявлением выступил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон, в ходе пленарной сессии.
«Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы», — прокомментировал ситуацию Мадисон.
Депутат также заявил, что Европейский союз должен помочь Украине отправкой вооружения.
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