Daily Record: В Шотландии беженцев с Украины лишат выплат на жилье

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В Шотландии отказались продолжать покрывать расходы региональных властей на краткосрочное жилье для беженцев с Украины. Об этом пишет Daily Record.
«Правительство Шотландии заявило местным властям за несколько дней перед Рождеством, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не продолжится», — говорится в публикации.
Авторы отметили, что местные власти в прошлом году получили на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев 10 млн фунтов стерлингов. В свою очередь в шотландском правительстве сообщили, что, в связи с проблемами с бюджетом, финансирование приостановлено.
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Диана Аванесян