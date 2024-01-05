РЖД признало факт того, что в Челябинской области застряли шесть поездов

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
В Челябинской области 4 января на перегоне Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) — филиала ОАО «РЖД» — из-за технических причин были задержаны шесть пассажирских поездов. Об этом сообщает ТАСС.
На перегоне Кунашак-Муслюмово произошла задержка в движении шести железнодорожных составов: Адлер — Нижневартовск, Уфа — Новый Уренгой, Оренбург — Екатеринбург, Новый Уренгой — Уфа, Челябинск — Санкт-Петербург, а также Челябинск — Каменск-Уральский (пригородный поезд).
В поездах в этот момент находилось более 2,8 тысячи пассажиров, время незапланированной стоянки составило от 5 до 11 часов. Причиной задержки неисправность буксового узла колесной пары грузового поезда №2807. На месте происшествия были задействованы челябинский транспортный прокурор и оперативный штаб ЮУЖД.
По информации пресс-службы РЖД, «во время стоянки поддерживался комфортный температурный режим и системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме». В 17:43 по местному времени движение поездов было восстановлено.
Тем не менее, чтобы сгладить произошедшее, ОАО «Российские железные дороги» пообещало сократить стоянки и обеспечить питание и питьевую воду для пассажиров задержанных поездов. Также им всем будут начислены бонусные баллы по программе лояльности «РЖД Бонус».
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что поезд Адлер — Нижневартовск пять часов стоит на морозе в поле в Челябинской области из-за поломки локомотива. Проводники запретили пассажирам покидать вагоны, а те, в свою очередь, были обеспокоены тем, что не успеют сделать пересадку в Екатеринбурге на другой поезд. При этом запасы пропитания, воды и угля для отопления стремительно заканчивались.
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В поездах в этот момент находилось более 2,8 тысячи пассажиров, время незапланированной стоянки составило от 5 до 11 часов. Причиной задержки неисправность буксового узла колесной пары грузового поезда №2807. На месте происшествия были задействованы челябинский транспортный прокурор и оперативный штаб ЮУЖД.
Тем не менее, чтобы сгладить произошедшее, ОАО «Российские железные дороги» пообещало сократить стоянки и обеспечить питание и питьевую воду для пассажиров задержанных поездов. Также им всем будут начислены бонусные баллы по программе лояльности «РЖД Бонус».
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что поезд Адлер — Нижневартовск пять часов стоит на морозе в поле в Челябинской области из-за поломки локомотива. Проводники запретили пассажирам покидать вагоны, а те, в свою очередь, были обеспокоены тем, что не успеют сделать пересадку в Екатеринбурге на другой поезд. При этом запасы пропитания, воды и угля для отопления стремительно заканчивались.
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Артем Путинцев