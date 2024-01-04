Пассажирский поезд пять часов стоит в поле под Челябинском из-за поломки

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Пассажирский поезд уже пять часов стоит на морозе в поле в Челябинской области из-за поломки локомотива. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Поезд, следующий по маршруту Адлер – Нижневартовск внезапно остановился в поле под Челябинском. Причиной аварийной остановки стали неполадки с колёсной парой.
При этом, ранее, во время остановки в Челябинске, сотрудникам уже приходилось столкнуться с поломкой, поэтому пришлось менять подшипник.
Отмечается, что из-за поломки состава на участке возникла пробка, в которой также застряли пригородная электричка и поезд дальнего следования.
Один из пассажиров сообщил, что состав стоит в поле на морозе уже пять часов. Запасы пропитания, воды и угля для отопления стремительно заканчиваются.
Уточняется, что в поезде отсутствует вагон-ресторан, а у проводников есть только лёгкие перекусы, такие как орешки и вафли.
Проводники запретили пассажирам покидать вагоны, а те, в свою очередь, обеспокоены тем, что не успеют сделать пересадку в Екатеринбурге на другой поезд.
Начальник поезда сообщил, что попытка самостоятельно устранить поломку не увенчалась успехом, поэтому требуется помощь инженерного поезда. В настоящее время неизвестно, сколько ещё поезд будет стоять без движения.
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При этом, ранее, во время остановки в Челябинске, сотрудникам уже приходилось столкнуться с поломкой, поэтому пришлось менять подшипник.
Один из пассажиров сообщил, что состав стоит в поле на морозе уже пять часов. Запасы пропитания, воды и угля для отопления стремительно заканчиваются.
Уточняется, что в поезде отсутствует вагон-ресторан, а у проводников есть только лёгкие перекусы, такие как орешки и вафли.
Проводники запретили пассажирам покидать вагоны, а те, в свою очередь, обеспокоены тем, что не успеют сделать пересадку в Екатеринбурге на другой поезд.
Начальник поезда сообщил, что попытка самостоятельно устранить поломку не увенчалась успехом, поэтому требуется помощь инженерного поезда. В настоящее время неизвестно, сколько ещё поезд будет стоять без движения.
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Анастасия Чинкова