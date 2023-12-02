Движение поездов на БАМе восстановлено после теракта, сообщает РЖД

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Движение поездов на перегоне Итыкит – Окусикан Байкало-Амурской магистрали (БАМ) полностью восстановлено после подрыва состава. Об этом в своём Telegram-канале сообщает РЖД.
Ранее стало известно, что 30 ноября неизвестные подорвали грузовой поезд из 50 вагонов. В результате взрыва выгорели 16 цистерн. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту организации и осуществления террористического акта.
В 18:20 по мск через Северомуйский тоннель проследовал первый грузовой состав.
В ликвидации последствий теракта принимали участие свыше 100 человек и техника специального назначения. После проделанной работы движение было восстановлено.
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Анастасия Чинкова