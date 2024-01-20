РЖД запретит высаживать животных из поездов после смерти кота Твикса

Напомним, ранее стало известно, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила из вагона кота, принадлежащего одному из пассажиров, во время стоянки в Кирове.Кот, который ехал домой после операции на кишечнике, находился в переноске согласно правилам РЖД, однако сумел выбраться из нее и стал свободно гулять по вагону, после чего исчез. Записи камер наблюдения подтвердили, что проводница выкинула кота из поезда. Владелец питомца обратился в транспортную полицию, а также за помощью к волонтерам, которые присоединились к поискам. За нахождение кота была назначена награда в размере 30 тысяч рублей.



