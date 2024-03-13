С 1 апреля россияне не смогут ввозить в страну новые автомобили без допплатежей

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С 1 апреля в Россию нельзя будет ввезти новые машины, оформленные на физических лиц, без дополнительных платежей. Об этом сообщил независимый автоэксперт Алексей Тузов «Агентству Бизнес Новостей» со ссылкой на AutoNews.
Новые условия продажи иномарок крайне невыгодны для продавцов. Независимый автоэксперт Алексей Тузов считает, что спрос на ввозимые из-за границы автомобили резко упадет, поскольку население уже не сможет купить авто «в серую» дешевле, чем у официальных дилеров. На этом фоне ожидается повышение спроса на покупку подержанных иномарок внутри страны.
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