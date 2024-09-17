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С 1 по 30 сентября проходит премия «Золотой пиксель Подмосковья»

17 сентября 2024, 16:17
Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

Оригинал
С 1 по 30 сентября проводится премия «Золотой пиксель Подмосковья», сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.


Цель конкурса — выявление лучших авторских работ и проектов, размещенных в социальных сетях и интернете, которые способствуют формированию положительного имиджа Московской области как территории социально-экономического, технологического и культурного прогресса, а также популяризации её исторического и культурного наследия и туристического потенциала.

В числе тем конкурса — сохранение и формирование патриотических ценностей, включая освещение событий специальной военной операции и гуманитарной помощи.

Конкурс проводится в следующих категориях:

  • Интернет-блоги;
  • Интернет-влоги (видеоблоги);
  • Тематические сообщества в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники;
  • Тематические каналы в Telegram;
  • Социальная платформа Likee.
Прием заявок будет осуществляться с 1 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года. Организатор оставляет за собой право продлить срок приема заявок на период до 45 дней с момента опубликования данного объявления.

Заявки, а также сопутствующие документы и материалы должны быть направлены соискателем или его доверенным лицом (при наличии доверенности) через заполнение формы на официальном сайте. Заявка считается принятой, если форма заполнена корректно и все необходимые документы приложены.

Всю дополнительную информацию можно узнать на сайте премии.

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#конкурс
#интернет
#подмосковье
#премия
В Орехово-Зуево состоялся форум «Уравдом»
17 сентября 2024, 16:25

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На муниципальном форуме «Управдом» в Орехово-Зуевском городском округе участники обсудили актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В мероприятии приняли участие местные жители, инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области, а также представители региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и ресурсоснабжающих организаций.
«Форумы «Управдом» проводятся во всех городских округах Подмосковья. График составляется муниципалитетами самостоятельно, но не реже 4 раз в год. Это в первую очередь способ взаимодействия с жителями. На форумах присутствуют как представители администрации, управляющих компаний, так и инспекторы нашего ведомства. Совместными усилиями в рамках мероприятия обсуждаются вопросы содержания домов и дворовых территорий. Также всегда принимаются предложения по оптимизации работы», — сообщил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Эдуард Сущенко.
На форуме «Управдом» обсуждались вопросы диагностики и ремонта систем отопления многоэтажных зданий, содержания и уборки дворовых территорий, а также прошлогодние жалобы жильцов на обслуживание их домов управляющими компаниями.

Часть проблем была решена непосредственно на мероприятии, остальные взяты под контроль представителями Министерства.

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#мероприятия
#форум
#подмосковье
#орехово-зуево
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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,6 тыс. машин
17 сентября 2024, 16:08

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 3,6 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Московской области на минувшей неделе из-за нарушений правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего на штрафные стоянки было перемещено 3677 машин, что на один автомобиль меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей — 333 — эвакуировали на территории Ленинского городского округа. Второе место в недельном антирейтинге занимает округ Мытищи, где эвакуировали 316 автомобилей. На третьем место оказался округ Химки с 313 эвакуированными машинами. Четвёртое место занял округ Балашиха, откуда на штрафстоянки увезли 219 машин. А замыкает пятёрку антирейтинга округ Красногорск, где за неделю эвакуировали 209 машин.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112МО» или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.

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#московская область
#подмосковье
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IT-эксперт Липов озвучил ключевую проблему современности
IT-эксперт Липов назвал приватность данных ключевой проблемой современности
17 сентября 2024, 15:59

Фото: iStock/Urupong

Директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов заявил, что в современном мире с развитием технологий всё более актуальной и глобальной становится проблема приватности личных данных человека.
«Аналитика больших данных позволяет выявлять скрытые закономерности, прогнозировать поведение пользователей и оптимизировать бизнес-процессы. Но при этом возникает вопрос: насколько защищены личные данные? Одной из основных проблем является несанкционированный доступ к данным. Хакеры могут использовать уязвимости в системах для кражи персональной информации, что может привести к финансовым потерям и нарушению личной жизни», — прояснил в беседе с RT Липов.

А жителей Кузбасса предупредили о более сложных схемах мошенничеств, направленных против обычных граждан. По словам специалистов, злоумышленники могут прибегать к многоэтапной схеме обмана населения.

«Будьте бдительны! Никогда не сообщайте звонившим личные данные, коды из sms для доступа в Ваши личные кабинеты, данные банковской карты. Эти правила — залог Вашей безопасности!», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы мэрии города Мыски Кемеровской области.

Ранее доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова заявила, что одним из признаков, свидетельствующих о том, что через веб-камеру ноутбука производиться слежка, или к устройству подключились, является мигание лампочки камеры.

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#данные
#правила
#хакеры
#it
#технологии
#безопасность
#кибербезопасность
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С 10 по 28 октября пройдёт акция «Цифровой Диктант»
17 сентября 2024, 15:42

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

С 10 по 28 октября 2024 года пройдет Всероссийская акция «Цифровой диктант», организованная Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи ​и массовых коммуникаций Российской Федерации.
«Цифровой Диктант» — это ежегодная Всероссийская инициатива, направленная на оценку уровня цифровой грамотности, которая с 2019 года проходит на платформе ЦифровойДиктант.рф. Акция признана самой масштабной проверкой знаний в области цифровых технологий в России.

В 2024 году «Цифровой Диктант» состоится с 10 по 28 октября на всей территории страны, предлагая возможность участвовать как в онлайн, так и в офлайн-формате. Участники смогут оценить свои цифровые навыки и познакомиться с ИТ-сервисами и продуктами, доступными в их регионах.

В рамках акции запланированы различные мероприятия для повышения уровня цифровой грамотности, такие как: круглые столы, образовательные лекции и мастер-классы. Также предусмотрено тестирование на специально организованных площадках в разных городах России. Результаты тестирования помогут сформировать индекс цифровой грамотности населения страны.

Основная цель акции — предоставить возможность каждому измерить свой уровень цифровой грамотности и разобраться в таких аспектах, как цифровое потребление, цифровые навыки и безопасность в интернете. В этом году будет введен новый блок вопросов, посвященный финансовой киберграмотности. Диктант предлагает участникам разных возрастов ознакомиться с новыми технологиями и ближе узнать о цифровых сервисах, включая отечественные разработки.

Проект предоставляет участникам возможность разработать индивидуальную стратегию повышения своей цифровой грамотности, основываясь на анализе ошибок и использовании просветительских материалов.

Диктант ориентирован на широкую аудиторию и учитывает особенности различных возрастных групп: детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 ).

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#тестирование
#диктант
#it
#акция
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Доктор технаук Максимова назвала признаки слежки через веб-камеру ноутбука
17 сентября 2024, 15:32

Фото: iStock/Radila Radilova

Доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова заявила, что одним из признаков, свидетельствующих о том, что через веб-камеру ноутбука производиться слежка, или к устройству подключились, является мигание лампочки камеры.
«Другими признаками могут быть зависание ноутбука, быстрый разряд батареи или появление новых программ, которые не устанавливал пользователь. Чтобы защитить себя от мошеннических операций и незаконных записей по веб-камере, надо соблюдать правила кибербезопасности. Не переходите на неизвестные сайты и не открывайте ссылки в сообщениях от незнакомого адресата. При скачивании программ загружайте их с официальных сайтов и внимательно изучайте перечень устанавливаемых приложений», — прокомментировала в беседе с RT специалист.

До этого сообщалось, что в Москве пройдёт II Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики.

«Выставку посетят международные делегации из Индии, Китая и Ирана. Участникам форума представят последние достижения в области беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта, космической связи и цифровых сервисов для пассажиров. Представители регионов смогут участвовать в диалоге по улучшению этих услуг», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

Ранее сообщалось, что проверять документы, которые предприниматели подают на получение различных субсидий в Московской области, будет искусственный интеллект, запустить этот проект планируется уже в октябре текущего года.

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#форум
#правила
#искусственный интеллект
#технологии
#кибербезопасность
#цифровизация
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Стал известен самый популярный вкус чипсов у москвичей
«Купер»: Москвичи любят чипсы со вкусом грибов
17 сентября 2024, 15:19

Фото: iStock/Rizky Rahmat Hidayat

Согласно статистике сервиса доставки «Купер», самым популярным вкусом чипсов среди москвичей стал грибной.
На втором месте в этом рейтинге расположились чипсы со вкусом васаби, на третьем – со вкусом барбекю. Далее следуют сыр и лосось.

Как передаёт «Москва 24», в первом полугодии этого года спрос на чипсы в Москве вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

А опрос Rambler&Co показал, что наиболее популярными подарками с огорода для россиян стали томаты и огурцы, кабачки и яблоки.

«Самый популярный урожай — томаты, их оставляют у себя 29% огородников. Второе место занимают огурцы, третье — картошка. Те самые кабачки из народного юмора отметили всего 9% дачников. Яблоки и ягоды составляют меньшую часть «сезонной корзины» — 9 и 4% соответственно», — приводит RT текст соответствующего исследования.

Ранее опрос коммуникационного агентства PR Perfect показал, что большинство россиян предпочитает не менять свои планы в пятницу 13-е.

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#москва
#яблоки
#сыр
#урожай
#опрос
#спрос
#питание
#продукты
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К ответственности привлекли 11 нарушителей правил обращения с отходами на юге Подмосковья
17 сентября 2024, 14:51

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области вынесли постановления о привлечении к административной ответственности за незаконную перевозку и сброс отходов в южных районах региона. Сотрудники правоохранительных органов содействовали выявлению нарушений в городских округах, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Больше всего нарушителей было обнаружено в Ленинском городском округе. Пять водителей были оштрафованы за незаконную перевозку отходов, а один гражданин заплатит 40 тысяч рублей за сброс мусора на открытой местности в селе Булатниково. Аналогичные наказания получили ещё два водителя, которые выбросили отходы в Домодедове и деревне Большое Толбино городского округа Подольск.

Министерство экологии напоминает, что загрязнение окружающей среды в результате выгрузки или сброса отходов грузовыми транспортными средствами, прицепами, тракторами и другими самоходными машинами без соблюдения требований к размещению отходов влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 до 80 тысяч рублей, а на юридические лица — от 100 до 120 тысяч рублей.

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«Народный инспектор» выявил летом в Подмосковье 1,1 тыс. случаев парковки на газонах

В подмосковных дворах за лето привели в порядок более 300 урн
#подмосковье
#отходы
#загрязнение
#штрафы
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Депстрой Москвы стал Департаментом гражданского строительства
17 сентября 2024, 14:17

Фото: iStock/goncharovaia

Мэр Москвы Сергей Собянин постановил переименовать столичный департамент строительства в департамент гражданского строительства. Об этом сообщается в постановлении, представленном на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
После внесения изменений из полномочий ведомства убрали строительства транспортной и инженерной инфраструктуры. Теперь этим будет заниматься новый департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.

Руководителем департамента гражданского строительства был назначен Рафик Загрутдинов, который ранее возглавлял Депстрой.

Ранее сообщалось, что в Москве приступили к проведению эксперимента с динамическим тарифом на парковку. Если данная инициатива будет принята, то стоимость столичных парковок будет зависеть от степени загруженности конкретного участка дороги.

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#москва
#строительство
#сергей собянин
#дороги
#жильё
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В Московской области отремонтировали 25 дорог к спортивным учреждениям
17 сентября 2024, 14:10

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Двадцать пять участков региональных дорог, ведущих к спортивным учреждениям, отремонтировали специалисты Мосавтодора в 18 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Комфортный проезд к спортивным объектам обеспечен в 18 округах. Рабочие отремонтировали около 70 км асфальта на 25 участках региональных дорог к спорткомплексам, стадионам и физкультурно-оздоровительным комплексам. Причём, не только в черте городов, но и в малых населённых пунктах», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Ремонтные работы проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги». Участки проезжей части обновили в Серпухове, Домодедове, Серебряных Прудах, Истре и других городских округах.

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#ремонт дорог
#дороги
#минтранс мо
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#московская область
#подмосковье
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