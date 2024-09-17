С 1 по 30 сентября проходит премия «Золотой пиксель Подмосковья»

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области
С 1 по 30 сентября проводится премия «Золотой пиксель Подмосковья», сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
Цель конкурса — выявление лучших авторских работ и проектов, размещенных в социальных сетях и интернете, которые способствуют формированию положительного имиджа Московской области как территории социально-экономического, технологического и культурного прогресса, а также популяризации её исторического и культурного наследия и туристического потенциала.
В числе тем конкурса — сохранение и формирование патриотических ценностей, включая освещение событий специальной военной операции и гуманитарной помощи.
Конкурс проводится в следующих категориях:
- Интернет-блоги;
- Интернет-влоги (видеоблоги);
- Тематические сообщества в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники;
- Тематические каналы в Telegram;
- Социальная платформа Likee.
Заявки, а также сопутствующие документы и материалы должны быть направлены соискателем или его доверенным лицом (при наличии доверенности) через заполнение формы на официальном сайте. Заявка считается принятой, если форма заполнена корректно и все необходимые документы приложены.
Всю дополнительную информацию можно узнать на сайте премии.
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