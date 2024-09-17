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Приём СМИ-проектов о селе на конкурс «Моя Земля — Россия» завершится 30 сентября

17 сентября 2024, 15:47
Фото: iStock/Grzegorz Januszewicz

Фото: iStock/Grzegorz Januszewicz

Конкурс информационных проектов по сельской тематике среди журналистов и блогеров «Моя Земля — Россия» проводит министерство сельского хозяйства РФ, заявки на участие будут приниматься до конца сентября, сообщает пресс-служба ведомства.
«Журналисты российских СМИ могут принять участие в конкурсе по пяти номинациям: «Национальный колорит», «Спорт для всех», «Семейный сельский туризм», «Семейные династии» и «Семейный бизнес за городом, истории успеха». Для блогеров открыты три номинации: «Территория жизни», «Моё дело» и «Блогосфера», — говорится в сообщении.
На конкурс можно присылать материалы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 октября прошло года до 30 сентября текущего года. Работы должны быть направлены на создание положительного образа сельских территорий, сохранение семейных ценностей и традиций.



Узнать более подробную информацию о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по ссылке.

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Более 42 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в мероприятии «Живописный парк»
17 сентября 2024, 14:28

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В субботу, 14 сентября, в более чем 60 парках Московской области прошло масштабное мероприятие под названием «Живописный парк». Мероприятие посетили более 42 тысяч местных жителей и гостей, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для посетителей были организованы различные культурные события, включая концерты, пленэры, выставки, ярмарки, модные показы и другие активности.

Например, в парке «Городок» в Рузском городском округе прошли мастер-классы по флористике, изготовлению бумажных цветов и росписи по дереву. Для любителей селфи были установлены три тематические фотозоны. Гостям предложили попробовать чай из настоящего русского самовара.

В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе была организована ярмарка мастеров из Сергиева Посада. Там же прошёл последний в этом сезоне фестиваль красок. Сотрудники парка и посетители подвели итоги проекта «Общественный огород». Для любителей рыбалки было проведено соревнование по ловле спиннингом с берега, победитель получил денежный приз.

В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево состоялась акция «Будь добрее» в поддержку бездомных животных. Посетителей встречали мимы, а кульминацией праздника стал фестиваль кокошников с презентацией, дефиле и награждением победителей.

Во Фрязинском лесопарке участники мероприятия посетили мастер-класс по рисованию акварелью с натуры и ознакомились с выставкой нового урожая. Кроме того, в рамках акции был организован сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской и Курской областей. Мероприятия проходили при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков».

В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево прошла акция в поддержку бездомных животных «Будь добрее». Гостей встречали мимы, а кульминацией праздника стал фестиваль кокошников с презентацией, дефиле и награждением победителей.

Во Фрязинском лесопарке гости приняли участие в мастер-классе по рисованию акварелью с натуры и посетили выставку нового урожая. Также в рамках фестиваля был организован сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской и Курской областей.

Мероприятия проводились при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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#подмосковье
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Танцевальный коллектив «Феерия» из Павловского Посада выступил на гала-концерте
17 сентября 2024, 13:13

Фото: пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский

14 сентября коллектив эстрадного танца «Феерия» из Павловского Посада принял участие в гале-концерте II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», который прошёл в городском парке Ивантеевки, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский.
Фестиваль подарил участникам множество ярких эмоций, впечатляющих моментов и глубоких переживаний. Танцоры коллектива вернулись с живыми воспоминаниями, новыми знаниями и насыщенным общением.

Особую благодарность коллектив выражает своей замечательной группе поддержки — образцовому ансамблю эстрадного танца «КРЕДО» из Дома культуры «Павлово-Покровский».

8 июня этого года в парке «Авангард» города Электросталь прошел отборочный этап второго сезона фестиваля «Город танцует в парках», где «Феерия» заняла первое место и стала финалистом II областного фестиваля, а также приняла участие в съемках данного танцевального проекта.

Поздравляем талантливых участников и их руководителя Ирину Ирвачеву и желаем им больших успехов в новом творческом сезоне.

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#танцы
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Фестиваль «Цветная капуста» в Московской области посетили свыше трех тысяч человек
17 сентября 2024, 12:16

Фото:

14 сентября в парке Мира в городском округе Мытищи прошёл фестиваль уличных артистов «Цветная капуста», который посетили более 3 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Артисты из Москвы, Липецка, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Казани, Мексики и Беларуси представили свои таланты на фестивале. Открытие праздника состоялось с традиционного интерактивного шествия, где участники прошли колонной по парку. Гости праздника присоединились к шествию, добавив интересные атрибуты к своим образам.

Организаторы подготовили насыщенную программу для посетителей. В парке были представлены театральные спектакли, интерактивы, выступления фокусников и иллюзионистов, научные шоу и мастер-классы. Кроме того, на фестивале можно было насладиться музыкальными перфомансами, танцами и многим другим.

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В Коломне более 15 тысяч человек посетили XII яблочно-книжный фестиваль

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В Коломне более 15 тысяч человек посетили XII яблочно-книжный фестиваль
17 сентября 2024, 11:25

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Коломне состоялся XII Международный яблочно-книжный фестиваль, который проходил в течение двух первых суббот сентября, 7 и 14 числа. Мероприятие посетили более 15 тысяч местных жителей и гостей города, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Главной темой этого года стало «Угощение садом», включающее в себя наслаждение плодами садов, изучение садового наследия вместе с историками и музейными работниками, а также размышления писателей о саде как месте для творчества и источнике вдохновения.

«Фестиваль соединяет разное — новую литературу и вкус кисло-сладкой антоновки, шум плодовых садов и узоры коломенских шёлковых тканей, искусство современных художников и исторические виды старого русского города. Для музейного кластера «Коломенский посад» это важное ежегодное событие, которое позволяет сконцентрировать вокруг Коломны усилия большой креативной команды. Это событие для нас — повод встретиться с влюблёнными в Коломну, представить не только музеи кластера, но и город в его многообразии», — рассказала креативный продюсер фестиваля, арт-директор музейного кластера «Коломенский посад» Екатерина Ойнас.

О целях и задачах Фонда рассказала учредитель фонда, социальный предприниматель, креативный продюсер фестиваля Наталья Никитина.

«Мы создали Фонд друзей Коломны, чтобы направить созидательную энергию и фокус нашего внимания на сохранение исторической части Коломны и делать это вместе с людьми, которые живут здесь, вокруг нас. Мы хотим создать сообщество и объединить творцов, социальных и культурных предпринимателей и все вместе инициировать новые уникальные проекты, привлекая на них финансирование. Только через культуру сообщество способно почувствовать свою сопричастность к чему-то большому, ценному и значимому».

В этом году участники фестиваля имели уникальную возможность пообщаться с известными писателями, такими как Денис Драгунский, Саша Николаенко, Григорий Служитель и Марина Бородицкая, в рамках открытой литературной студии.

Музыкальная программа фестиваля включала выступления солистов «Студии новой музыки», ансамбля современного фолка «Невага» и перкуссионистов PercaRUS Group.

Театральные представления Театра.DOC, проекта «Играем книгу» и уличного театра Vokrug из Санкт-Петербурга предоставили зрителям возможность совместно поразмышлять над важными вопросами.

Гастрономическая составляющая фестиваля включала яблочные и другие деликатесы от местных производителей и фермеров. Во время городского обеда во дворе музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» можно было узнать истории старожилов Коломны, а музей-лаборатория «Шелковая фабрика» организовал выставку «Шелковый сад».

В рамках книжной части фестиваля более 40 издательств представили свои новинки.

«Фестиваль за 12 лет вырос в масштабное событие, получил несколько профессиональных наград. Например, только в этом году фестиваль стал победителем областного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Мы благодарны Российскому фонду культуры, который поддерживает нас уже пять лет. Также мы благодарны администрации городского округа Коломна, без которых этот праздник для жителей и гостей города не случился бы», — говорит директор фестиваля Дарья Салмина.

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#фестиваль
#музеи
#коломна
#подмосковье
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В Коломне открыли парк Мир, который в день открытия посетили свыше 20 тысяч человек
16 сентября 2024, 15:10

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

14 сентября в Коломне после завершения реконструкции вновь открылся парк Мира. В день открытия парк посетили 22 тысячи жителей и гостей города, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Событие было приурочено ко Дню города. Для посетителей была подготовлена насыщенная праздничная программа. На территории парка работали тематические площадки с играми, мастер-классами, фотозонами и другими активностями. На главной сцене прошел фестиваль духовых оркестров «Виват, Коломна!», в котором приняли участие творческие коллективы из Коломны, Озер, Каширы и Рязанской области.

Кроме того, в этот день в парке Мира прошли мероприятия XII Яблочно-книжного фестиваля, включая литературную игру «Кулинарные истории» и ботанический квест, организованный ландшафтным архитектором Дмитрием Ойнасом.

Музыкальная часть праздника включала концерт «Романтика романса», где звучали романсы под гитарное сопровождение, а также вечерние выступления солистов и коллективов художественной самодеятельности Коломны и гостей из Москвы: Михаила Брагина и группы «Город 312».

Завершением программы стал запуск самого большого городского фонтана.

В течение всего дня в парке работал пункт сбора гуманитарной помощи. На площадке «Все для Победы» проводились мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей. Все желающие могли посетить выставку рисунков и написать письма поддержки российским военнослужащим.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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#концерт
#город
#коломна
#мероприятия
#программа
#парк
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В Московской области назвали самые популярные экскурсии для пожилых людей
16 сентября 2024, 14:49

Фото: Министерство социального развития Московской области

Проект «Активное долголетие» предоставляет пенсионерам возможность участвовать в разнообразных экскурсиях, ориентированных на их интересы. Участники программы погружаются в изучение истории и культуры различных районов Московской области, а также имеют шанс лично посетить местные достопримечательности. Об этом информирует Министерство социального развития Московской области.
«В этом году более 50 тысяч участников проекта посетили культурные и исторические места нашего региона. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, по-прежнему, является одним из самых популярных мест для экскурсий. Долголеты также посещают места менее популярные, но не менее интересные — завод народных промыслов «Гжель», кондитерская фабрика «Победа» или Жуковский музей истории покорения неба», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин
Присоединиться к проекту могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
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#подмосковье
#музей
#пенсионеры
#активное долголетие
#экскурсии
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В Химках состоялась премьера спектакля «Русалочка»
16 сентября 2024, 13:34

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В театре «Наш Дом» в городском округе Химки состоялась премьера детского спектакля «Русалочка», который привлек более 500 зрителей — как местных жителей, так и гостей города. Постановка была реализована в рамках проекта «Культура малой Родины», сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Зрители стали свидетелями непростой судьбы Русалочки, главной героини, которая ради любви к принцу пожертвовала своей морской сущностью и хвостом, обменяв их на человеческие ноги. Юные зрители погрузились в волшебный мир морских обитателей, благодаря ярким декорациям, тематическим костюмам и красочному гриму.

Спектакль основан на знаменитой сказке датского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Его посмотрели как дети старше восьми лет, так и взрослые.

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На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» в Ивантеевке выступят 40 коллективов

Юбилейный фестиваль «Jazzовые сезоны» собрал более 16 тысяч гостей
#химки
#культура
#спектакль
#премьера
#театр
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Второй сезон фестиваля «Город танцует в парках» завершился гала-концертом в Ивантеевке
16 сентября 2024, 12:19

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Московской области завершился II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Заключительный этап мероприятия, гала-концерт, состоялся 14 сентября в ​Городском парке Ивантеевки и посетили его 15 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Наш молодой фестиваль „Город танцует в парках“ стал ещё популярнее, мы получили более 1000 заявок на участие во втором сезоне почти из всех городских округов Подмосковья. Мы видели, как ребята танцоры и жители ждали фестиваль, встречи с Егором Дружининым, другими нашими популярными хореографами. Значит, будем продолжать. Тем более, что и количество парков благодаря программе Губернатора, в регионе растет. Новые и модернизированные парки с удобными сценами притягивают все больше посетителей и дают больше возможностей всем любителям танца проявить себя. Поэтому всех, кто не смог или не решился участвовать в этом году, не прошел отборочные туры, призываю не расстраиваться и желаю успехов в следующем, уже третьем сезоне фестиваля», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
В фестивале принимали участие 39 команд и 37 городских округов. Первое место занял коллектив Marvel из Серпухова, который также был признан лучшим в Московской области в прошлом году. В награду им вручили сертификат на постановку танцевального номера от хореографа, участвовавшего в шоу «Танцы» на ТНТ.
«Огромную значимость имеет то, что мы приняли на своей площадке такой масштабный танцевальный фестиваль. Мы увидели прекрасную программу, перед нами выступили 40 коллективов. Дорогие ребята, вы, безусловно, все талантливые. Продолжайте развивать этот талант в себе», — отметил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.
Жюри конкурса, состоящее из звёздных членов, включало художественного руководителя фестиваля, заслуженного артиста России, хореографа, актёра, режиссёра и профессионального танцовщика Егора Дружинина, а также танцора, хореографа и режиссёра-постановщика Игоря Рудника.

«Все коллективы интересные. Когда мы отбираем лучший коллектив на площадке в конкретном городе, мы всегда оцениваем выступления относительно того, что происходит здесь и сейчас. Когда все они встречаются на одной сцене в рамках гала-концерта, мы уже видим определенные неточности в их номерах. У наших победителей достаточно простой подход, но при этом они очень хорошо отработали, у них небанальная хореография, они хорошо владеют стилем, что очень важно», — рассказал Егор Дружинин.
В концерте участвовали звёзды телепроектов «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: DS Crew, Виталий Савченко, Брайан, София Милютина, Вика Михайлец, Ева Уварова, Галина Горбунова, Сергей STK и Софа. Гала-концерт украсило выступление музыкального хедлайнера — певицы MIA BOYKA, а также певцов Свята и ДжейАмми. Ведущими мероприятия стали актёры кино и телевидения Михаил Башкатов и Анжелика Каширина.

«Проект „Город танцует в парках“ уже второй год наглядно демонстрирует, как в Подмосковье стремительно развивается танцевальное сообщество. Это движение уже стало неотъемлемой частью Культурного кода региона. Для участников это уникальная возможность выразить себя на сцене перед членами жюри и тысячами зрителей в наших парках», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Второй сезон фестиваля «Город танцует в парках» проходил с 18 мая по 16 июня. За это время его посетили 78 тысяч зрителей. В 30 концертах участвовали 297 команд из 55 городских округов Подмосковья.

Подробная информация о фестивале представлена на сайте городтанцует.рф и в официальной группе ВКонтакте.

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Алексей Чадов снимает фильм «(Не)искусственный интеллект» в Шатуре
16 сентября 2024, 10:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Продюсер, режиссёр и актёр Алексей Чадов проводит съёмки своего фильма «(Не)искусственный интеллект» в Шатуре. Одной из ключевых локаций станет лагерь «Терра Ностра». С командой кинематографистов встретился глава округа Николай Прилуцкий, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шатура
«Алексей и его команда под впечатлением от нашего края. Говорят, такие локации ещё поискать! А мы всегда рады гостям. Выкроим время — обязательно покажу самые живописные уголки округа», — написал в своих социальных сетях Николай Прилуцкий.
Жители округа получают огромное удовольствие и новый опыт, снимаясь в фильме. Дети, побывавшие на съёмочной площадке, в восторге от актёра Леона Кемстача, исполняющего одну из главных ролей.

Фильм рассказывает о том, что человека от робота отличает способность чувствовать, любить, дружить и сопереживать. Именно вечные ценности помогут спасти мир.

Семейная комедия выйдет на экраны в 2025 году.

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