Приём СМИ-проектов о селе на конкурс «Моя Земля — Россия» завершится 30 сентября

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Конкурс информационных проектов по сельской тематике среди журналистов и блогеров «Моя Земля — Россия» проводит министерство сельского хозяйства РФ, заявки на участие будут приниматься до конца сентября, сообщает пресс-служба ведомства.
«Журналисты российских СМИ могут принять участие в конкурсе по пяти номинациям: «Национальный колорит», «Спорт для всех», «Семейный сельский туризм», «Семейные династии» и «Семейный бизнес за городом, истории успеха». Для блогеров открыты три номинации: «Территория жизни», «Моё дело» и «Блогосфера», — говорится в сообщении.На конкурс можно присылать материалы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 октября прошло года до 30 сентября текущего года. Работы должны быть направлены на создание положительного образа сельских территорий, сохранение семейных ценностей и традиций.
Узнать более подробную информацию о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по ссылке.
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