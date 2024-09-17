В Подмосковье начался конкурс субботников

Фото: Минтер МО
Конкурс субботников «Чистябрь» проводится в Московской области с 15 сентября по инициативе Центра Чистой природы 12-15, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого нужно собрать команду, выбрать участок, который вы приведёте в порядок, и получить бесплатную атрибутику: перчатки и мешки из перерабатываемых материалов», — говорится в сообщении.В «конкурсной» уборке предусмотрено начисление баллов за собранный мусор, число участников субботника, а также за организованный для них обед. Победители получают экологические наборы из термокружки и ланч-бокса или других полезных предметов.
Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.
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