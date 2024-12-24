С 2025 года в России начнёт действовать ГОСТ на шаурму

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В России планируют ужесточить требования к изготовлению и продаже шаурмы. Государственный стандарт (ГОСТ) на этот популярный продукт будет окончательно утверждён в 2025 году.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил руководитель АНО «Российская система качества» (Роскачество) Максим Протасов. Он уточнил, что подготовка первой редакции стандарта была завершена буквально на днях. Он будет опубликован для общественного обсуждения, внесения поправок и предложений. Предполагается, что окончательное утверждение регламентирующего документа произойдёт уже в 2025 году. Тогда же он вступит в силу.
По словам главы организации, Роскачество планирует провести дополнительные исследования шаурмы. При тестировании продукта в апреле нынешнего года были обнаружены опасные бактерии, а в 27 из 29 образцов были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии.
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По словам главы организации, Роскачество планирует провести дополнительные исследования шаурмы. При тестировании продукта в апреле нынешнего года были обнаружены опасные бактерии, а в 27 из 29 образцов были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии.
«В любом случае, эта категория товара нуждается в контроле», — заключил Протасов.
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Александр Бойцов