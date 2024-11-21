Диетолог раскрыл, как выбрать полезную шаурму

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Шаурма, ставшая для многих повседневным блюдом, может быть не только вкусной, но и полезной. Для этого она должна содержать диетическое мясо, например курицу и вегетарианский заместитель, натуральные соусы и как можно больше овощей. Об этом заявил диетолог-консультант и заместитель главы АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
«Важно понимать, что в нашем рационе присутствует перебор насыщенных жирных кислот. Такого жира много в свинине и баранине. Поэтому шаурма с курицей или с растительным мясом будет значительно менее вредная. Вегетарианский вариант, вкус мяса в котором может быть передан благодаря растительным альтернативам, может стать прекрасным легким перекусом», — рассказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.По его словам, польза от даже самых натуральных ингредиентов в шаурме может быть перечеркнута ненатуральными соусами, которые содержат много сахара, соли, усилителей вкуса и жира. Для правильной шаурмы нужно использовать качественную томатную пасту или натуральные майонез и кетчуп.
Особое внимание диетолог призвал обратить на пропорции содержания овощей. Более двух третей от шаурмы должны составлять овощи — зелень, овощи, салаты.
О пользе овощей для здоровья также рассказала врач-диетолог Дарья Русакова. Она отметила, что употребление овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы поможет сохранить и продлить молодость кожи.
«Максимально богаты антиоксидантами и витаминами свежие овощи и фрукты. Они не только насыщают организм витаминами и освобождают от свободных радикалов, но и улучшают пищеварение за счет содержания в них клетчатки. Кишечная микрофлора, микробиота, как известно, имеет прямое влияние на молодость и здоровье кожи», — поделилась она в разговоре с «Москвой 24».Для здоровья и молодости кожи, по рекомендации эксперта, также важен белок, но из нежирных сортов мяса — отварного или запеченного кролика, курицы, говядины или индейки. Для баланса омега-3 стоит включить в рацион нежирную рабу — треску, палтуса или хека.
Последним важным пунктом для молодости кожи Русакова назвала баланс жидкости в организме. Важно часто пить — воду, чай или кофе. От алкоголя же следует отказаться, так как он, наоборот, приводит к преждевременному старению.
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