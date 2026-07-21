С 3 по 7 августа пройдет Всероссийский медиафорум «Строим будущее России»

21 июля 2026, 16:01

Фото: iStock/Chiradech

С 3 по 7 августа этого года состоится Всероссийский медиафорум «Строим будущее России», приуроченный к 70-летию Дня строителя. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.