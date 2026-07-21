С 3 по 7 августа пройдет Всероссийский медиафорум «Строим будущее России»
С 3 по 7 августа этого года состоится Всероссийский медиафорум «Строим будущее России», приуроченный к 70-летию Дня строителя. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Форум проводится с 2023 года и направлен на популяризацию профессии строителя и смежных специальностей. Участники обсуждают актуальные проблемы отрасли и делятся достижениями строительного комплекса России.
Программа форума включает пять тематических направлений и 30 деловых заседаний, которые будут транслироваться в режиме реального времени круглосуточно. Более 100 представителей строительного комплекса из разных регионов примут участие в мероприятии.
К деловым сессиям присоединятся представители региональных властей, Минстроя России, федеральных организаций, профессионального сообщества и эксперты отрасли. Спикеры и участники из регионов смогут подключиться к мероприятиям дистанционно. В рамках форума будут показаны видеопоздравления от руководителей субъектов РФ с Днем строителя.
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