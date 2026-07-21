Обучение в «Школе родственного ухода» прошли более 8700 жителей Подмосковья
Свыше 8 700 жителей Московской области прошли обучение в рамках проекта «Школа родственного ухода», запущенного в регионе в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
Слушателей учат правильно ухаживать за близкими, столкнувшимися с тяжёлыми травмами или заболеваниями — инсультом, рассеянным склерозом, деменцией или болезнью Альцгеймера.
«Всего обучение на проекте прошли более 8,7 тыс. человек, а с начала текущего года — уже свыше двух тысяч. Мы делаем акцент именно на родственном уходе — это близкие люди, которые понимают даже без слов», — рассказал глава Минсоцразвития региона Андрей Кирюхин.В курс, который состоит из теоретических онлайн-занятий и практики в симуляционных классах, входят приёмы оказания бытовой помощи, наблюдение за состоянием здоровья подопечных, их социальная и психологическая поддержка, а также способы избежать выгорания тем, кто заботится.
Заявки на прохождения курса принимаются через областной портал госуслуг.