Обучение в «Школе родственного ухода» прошли более 8700 жителей Подмосковья

21 июля 2026, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 8 700 жителей Московской области прошли обучение в рамках проекта «Школа родственного ухода», запущенного в регионе в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.





Слушателей учат правильно ухаживать за близкими, столкнувшимися с тяжёлыми травмами или заболеваниями — инсультом, рассеянным склерозом, деменцией или болезнью Альцгеймера.





«Всего обучение на проекте прошли более 8,7 тыс. человек, а с начала текущего года — уже свыше двух тысяч. Мы делаем акцент именно на родственном уходе — это близкие люди, которые понимают даже без слов», — рассказал глава Минсоцразвития региона Андрей Кирюхин.