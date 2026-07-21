На дорогах Подмосковья установили более 180 новых камер
Свыше 180 новых комплексов фотовидеофиксации установили на дорогах Московской области с начала текущего года в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
Установка камер является частью масштабной работы по снижению аварийности на областных трассах.
«Важно, что на существующих и новых дорожных камерах мы продолжаем внедрять функцию распознавания использования телефона за рулём и непристёгнутого ремня безопасности. Эти меры положительно отражаются на уровне безопасности движения в регионе: число ДТП и тяжесть последствий в них снижается год от года», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.В министерстве отметили, что всего до конца текущего года в Подмосковье планируется установить 300 стационарных дорожных комплексов фотовидеофиксации.