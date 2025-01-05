С 5 февраля сотрудники МВД получат право выдворять иностранцев за пределы РФ

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МВД России с 5 февраля сможет самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации за правонарушения.
Об этом сообщает ТАСС. Ранее такие решения принимались судом или, в случае совершения административного правонарушения при въезде в страну, пограничной службой.
Теперь право на принятие решения о выдворении возложено на начальников и заместителей глав территориальных органов, руководителей структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместителей, руководителей структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД.
Кроме того, за некоторые правонарушения, связанные с режимом пребывания иностранных граждан в России, инициировать выдворение смогут начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители. Сотрудники МВД смогут также принудительно помещать иностранцев, которым назначено выдворение, в специальные учреждения.
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Теперь право на принятие решения о выдворении возложено на начальников и заместителей глав территориальных органов, руководителей структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместителей, руководителей структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД.
Кроме того, за некоторые правонарушения, связанные с режимом пребывания иностранных граждан в России, инициировать выдворение смогут начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители. Сотрудники МВД смогут также принудительно помещать иностранцев, которым назначено выдворение, в специальные учреждения.
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Александр Бойцов