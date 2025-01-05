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С 5 февраля сотрудники МВД получат право выдворять иностранцев за пределы РФ

Фото: istockphoto/vichinterlang

Фото: istockphoto/vichinterlang

МВД России с 5 февраля сможет самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации за правонарушения.
Об этом сообщает ТАСС. Ранее такие решения принимались судом или, в случае совершения административного правонарушения при въезде в страну, пограничной службой.

Теперь право на принятие решения о выдворении возложено на начальников и заместителей глав территориальных органов, руководителей структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместителей, руководителей структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД.



Кроме того, за некоторые правонарушения, связанные с режимом пребывания иностранных граждан в России, инициировать выдворение смогут начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители. Сотрудники МВД смогут также принудительно помещать иностранцев, которым назначено выдворение, в специальные учреждения.

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#мвд
#сотрудники
#правонарушения
#иностранцы
Стилист назвала самый трендовый цвет в верхней одежде в 2025 году
Стилист Скороходова: в 2025 году на модной олимпе находится бежевый цвет
05 января 2025, 11:29

Фото:iStock/Irina Shatilova

Мода скоротечна, и с каждым перевернутым листом календаря начинается новая глава для трендовых цветов и оттенков, фактур и образов.
Стилист Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что на модном олимпе 2025 года в верхней одежде находится проверенная классика.

«Проверенная классика, а именно бежевый цвет продолжает стоять на модном олимпе. Бежевый цвет — это тихая роскошь. В этом оттенке можно выбирать как шубы, так и различные тренчи, пальто, стеганые куртки, пуховики и, конечно же, дубленки», — сказала она.

Однако, по словам стилиста, в моде сейчас длинные ворсы, которые как раз могут быть не классических оттенков, а экстравагантных: красным, бордовым, желтым, синими и даже розовым.

«В таких оттенках наряд будет смотреться особенно ярко и привлекательно. И, конечно же, стоит отметить фактуры, которые особенно популярны в 2025: натуральный мех, замша и кожа, деним, неон и верхняя одежда из стёганых или водоотталкивающих материалов», — подчеркнула Скороходова.

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Рост зарплат, безработица и бонусы: тренды на рынке труда в 2025 году
05 января 2025, 11:03

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В 2025 году на рынке труда ожидается замедление темпов роста заработных плат, сохранение уровня безработицы на текущем уровне, дефицит кадров в размере 3,1 миллиона человек и переход к индустриализации. О ключевых тенденциях на рынке труда в России расскажет «Радио 1».

Изменения в росте зарплат


В 2025 году реальная заработная плата вырастет на 7%. За десять месяцев прошлого года реальная зарплата в России увеличилась на 9%, а в номинальном выражении составила 86,5 тысячи рублей ( 17,9%). Согласно опросу ЦБ, 75% компаний намерены повысить зарплаты, особенно в сельском хозяйстве (83%) и промышленности (79%).

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат на уровне 7% в этом году. Номинальная зарплата, по ожиданиям ведомства, вырастет до 99,9 тысячи рублей в 2025 году, до 110,2 тысячи в 2026-м и до 119,3 тысячи рублей в 2027-м. В бюджетном секторе также планируется индексация на 13,2%, однако фактический рост реальных зарплат будет незначительным.

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Пенсии и налоги в 2025 году: какие новые законы начнут действовать, у кого вырастит пенсия, изменения МРОТ

Как изменится уровень безработицы


В течение ближайших шести лет в России ожидается значительная нехватка кадров. В 2024 году уровень безработицы в стране достигнет рекордно низкой отметки — 2,3%. Эксперты предполагают, что в этом году показатели останутся на схожем уровне. По прогнозам правительства РФ, в ближайшие шесть лет нехватка работников может составить 3,1 миллиона человек. К тому же, демографические факторы и недостаточная численность населения будут способствовать кадровому дефициту. Уход части рабочей силы в зону специальной военной операции может усугубить данную проблему. Повышение ключевой ставки также может привести к сокращению неэффективных бизнесов и замедлению производственных процессов, что освободит часть рабочей силы.


Как изменятся меры удержания сотрудников


В 2025 году продолжится тенденция на удержание сотрудников. По данным исследования рекрутинговой компании Get Experts, в 2024 году 80% работодателей внедрили меры по удержанию персонала в условиях нехватки кадров. К таким мерам относились: помощь с оплатой ипотеки, льготный выкуп жилья, расширенные социальные пакеты, фитнес-абонементы и компенсация детского отдыха. Согласно данным hh.ru, в 2025 году акцент на удержание сотрудников сохранится у 87% компаний, что связано с высокими затратами на поиск и адаптацию новых работников.

При этом большинство сотрудников будут заинтересованы не только в финансовых вознаграждениях, но и в ощущении своей значимости в команде, вовлеченности в процесс принятия решений и видимости результатов своей работы. В 2025 году работодателям придется адаптироваться к новым условиям, чтобы привлечь и удержать талантливых работников.

Фото: iStock/SSV-Photo

Что ждет рынок труда в 2025 году


В 2025 году ожидается сокращение числа вакансий с удаленной работой. Продолжится процесс «индустриализации» занятости, и потребность в специалистах по управлению автоматизированными системами останется высокой, как отметила профессор НИУ ВШЭ Елена Варшавская. Она подчеркнула, что индустриализация приведет к стандартизации трудовых отношений, что, в свою очередь, значительно уменьшит количество вакансий с гибким графиком и удаленной работой, поскольку большинство производственных процессов требует физического присутствия работников.

Российским пенсионерам рассказали, на какие льготы и субсидии они имеют право
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Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов также прогнозирует, что молодые специалисты будут активно «перепрыгивать» между компаниями в поисках карьерного роста, что может вызвать беспокойство у работодателей. Он также ожидает перенасыщения рынка профессионалами с базовым IT-образованием.

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Россиянам рассказали, как быстро включиться в работу после новогодних праздников
Психолог Бабайкина: нужно восстановить режим сна до начала рабочих будней
05 января 2025, 10:07

Фото: iStock/jacoblund

Соблюдение цикадных ритмов поможет быстро войти в рабочий режим после праздников. Об этом «Радио 1» рассказала психолог-эксперт по мотивации и борьбе с выгоранием Татьяна Бабайкина.
«Пожалуйста, соблюдайте цикадные ритмы, восстановите свои цикадные ритмы, это режим сна хотя бы за несколько дней до начала рабочих будней», — сообщила эксперт.

По её словам, организму нужно пройти «акклиматизацию» до начала работы, то есть не засыпать в два, четыре часа ночи, как часто бывает в праздники, а за три дня до рабочих будней начать ложиться спать, например, в одиннадцать часов.

«У вас будет нормальная энергия, не будет хотеться спать, и тогда намного проще адаптироваться», — отметила эксперт.

Она добавила, что просыпаться следует за час до предполагаемого утреннего подъёма на работу.

«То есть если вы обычно встаёте в 7 утра, например, на работу, то поставьте [будильник] на 8, чтобы вот этот час был. Час — это не страшно для адаптации», — привела пример психолог.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком продолжительный сон может пагубно сказаться на здоровье, вызывая проблемы с сердечно-сосудистой системой. По её словам, причинами длительного сна могут быть ментальные нарушения, эндокринные сбои, хронические болезни, а также приём некоторых медикаментов.

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Астролог рассказала, кому из знаков зодиака повезет в любви в 2025 году
05 января 2025, 09:23

Фото: iStock/rawintanpin

Китайский новый год Деревянной Змеи по восточному лунному календарю наступает 29 января 2025 года. Но по традиции мы заранее готовимся к нему, уже накануне нового года в конце декабря и начинаем интересоваться восточным гороскопом.
Символом 2025 года в восточной традиции является Деревянная Змея. У Змеи сильная воля, она нежная и терпеливая. Змея символизирует мудрость.

В 2025 году важно не торопиться, поступки обдумывать и быть мудрыми. Также в достижении своих целей поможет умение планировать, стратегия и логика. Хорошая быстрая реакция выручит в решающий момент, а сила воли пригодиться на пути к мечте.

В люби надо быть логичными, не поддаваться импульсивным эмоциям и необдуманным чувствам. Желательно дорожить уже имеющимися взаимоотношениям. Можно и нужно быть долее страстными, хорошо добавить ярких впечатлений. Надо избегать скуки и холодности. Поддерживать чувства будет легче, особенно, если подходить к этому со всей душой. Если появляются трудности в существующем союзе, то надо запастись терпением, постараться наладить взаимоотношение и прийти к взаимопониманию.

Год Деревянной Змеи располагает к тому, чтобы влюбляться. Для тех, кто хотел бы найти своё счастье в любви, встретить подходящего партнёра год Деревянной Змей благоприятен. Главное пожелать это от всего сердца, быть активными и действовать. Нужно знакомиться, ходить на свидания, организовать романтичный ужин. Хорошо бы попробовать в течение 2025 года наладить личную жизнь, наладить личные контакты. Ответные чувства можно вызвать, показав свою заинтересованность и проявив яркий интерес к партнёру. Важно верно оценить все достоинства друг друга и искренне восхищаться друг другом. Если сразу что-то не ладится, то лучше отступить и продолжить поиски.

Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» раскрыла китайский гороскоп любви для каждого знака на 2025 год.

Крысу будут любить, она может рассчитывать на взаимность. Страсть и тонкие переживания переплетутся. Общие интересы, беседы сблизят с партнёром. Терпение поможет преодолеть сложные вопросы.

Быку в любви необходима стабильность, эксперименты неуместны. Надо чтобы все шло согласно укладу и распорядку. Ему полезно свои поступки продумывать, стремиться к гармонии и создавать уют дома. Допустима легкость и поверхность. Это намного лучше драматизации.

Тигру важна будет эстетика в любви, а также общие интеллектуальные интересы и взгляды. Надо приложить усилия и улучшить отношения благодаря нежности, мягкости.

Коту повезет в любви. Но для того, чтобы поймать удачу ему надо всё-таки постараться. Не следует лениться, не желательно быть слишком практичным. Необходимо быть романтичным, возвышенным, открыть в себе силы платонической любви и рассмотреть в партнёре интересную личность.

Дракону важно в любви не растворяться полностью, а сохранять свои индивидуальные особенности, поддерживать свои сложившиеся привычки. Также надо поддержать своего партнёра в желании реализовываться помимо взаимоотношений. Дракону нужно быть внимательным, заботливым и отзывчивым.

Змея испытает спокойное счастье и радость в любви. Чистые чувства, искренность и доброта наполнят дом Змеи и её сердце. Она наладит свой образ жизни и укрепит свою семью.

Лошадь проявит нежность, понимание и желание активно поддерживать партнёра в его амбициозных стремлениях и желании себя реализовать. Для того чтобы стать более привлекательной, Лошади надо подчеркнуть своё обаяние и красоту. Ей благоприятно себя украшать.

Коза станет чувственнее и чувствительней. Во взаимоотношения надо стремиться к стабильности и размеренности. Постоянство, доброта, забота и демонстрация нежных чувств подарят обоим партнёрам уверенность и спокойствие.

Обезьяне надо быть бодрой и активной. Ей хорошо на всё смотреть оптимистично и позитивно. Обезьяне желательно делиться теплыми чувствами, быть уверенной в себе и спокойной. Обсуждать ситуации во взаимоотношениях лучше с позиции дипломатии, доброты, понимания и сочувствия.

Петух нуждается в романтике. В любви ему будет сопутствовать удача. Ему нужно быть смелым, но последовательным и сдержанным. Эмоции и свой внутренний мир лучше не обсуждать слишком подробно. Оставаться таинственным более благоприятно.

Собаке для гармонии и счастья в любви надо наладить взаимопонимание. Общие интересы и планы поспособствуют семейному благополучию. Собаке нужно быть активнее и инициативнее. Страсть, энергия пробудят любовь.

Кабану надо во всём придерживаться эстетики. Такой подход нужен и во внешнем виде, в умении производить впечатление и в желании совершать красивые поступки. Благоприятно выходить в свет и общаться.

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У экс-чиновника МЭР Храновского изъяли в доход государства имущество на ₽500 млн
05 января 2025, 07:57

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Суд изъял в доход государства у бывшего директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития (МЭР) Игоря Храновского имущество общей стоимостью порядка 500 миллионов рублей.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Всё это имущество было приобретено экс-чновником на доходы, происхождение которых он не сумел подтвердить. Поэтому судом было принято решение обратить его в доход государства. Речь идёт о больших суммах наличных денег в валютах разных стран, элитных автомобилях и дорогой недвижимости, уточнил собеседник агентства.

Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, суд конфисковал у Храновского и его семьи в доход государства участок земли площадью 2,8 тысячи квадратных метров в подмосковном посёлке Горки, а также расположенный там же коттедж площадью 674,2 квадратных метра, семь автомобилей премиум-класса и денежные средства в сумме $433 200, €53 630 и 3,7 млн рублей.

Храновский был задержан в марте 2024 года вместе с бывшим депутатом Владимиром Кайшевым. Как установили следователи, участники преступной группы незаконно отозвали у одной из компаний лицензию на добычу минеральной воды с целью рейдерского захвата, а также похищали природный газ.

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#суд
#имущество
#газ
#следователи
#участок
#коттедж
#доходы
#горки
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В Токио на аукционе продали 276 килограммового тунца за 1,3 миллиона долларов
05 января 2025, 05:03

Фото: iStock/LUNAMARINA

На аукционе в Токио продали 276 килограммового тунца за 1,3 миллиона долларов. Об этом пишет агентство Киодо.
Сделка состоялась в рамках первого новогоднего аукциона рыбном рынке Тоесу. Данное мероприятие в Японии привлекает большое внимание, так как оно считается неофициальным маркером экономических тенденций и прогнозом на год. Согласно традициям, чем больше заплатят на самого дорого тунца на аукционе, тем следующий год будет богаче.

Продажа рыбы за 1,3 миллиона долларов не является рекордной. В 2019 году с молотка ушел тунец уже за 3,1 миллион. Для осуществления сделки образовался тандем оптовой компании «Ямаюки» и ресторана суси «Суси Гиндза Онодэра». Эта пара уже в пятый раз стала владелицей самой дорогой рыбы.

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#рыба
#аукцион
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Юрист Яковлева назвала список выросших штрафов ПДД
05 января 2025, 02:21

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Назван список выросших штрафов ПДД с 1 января этого года. Им поделилась с агентством «Прайм» директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
«Повышение штрафов давно ожидалось из-за инфляции, но более строгие условия оплаты могут усилить финансовое давление на водителей», — поделилась эксперт.

Яковлева рассказала, что в среднем штрафы выросли в полтора раза, а скидка за быструю оплату в случае превышения скорости снизилась с 50 до 25 процентов. На данный вид нарушений сделан особый акцент, так как несоблюдение скоростного режима у водителей встречается в более 70% случаев.

Также вырос штраф за вождение в нетрезвом виде К тому же водители больше заплатят за отсутствие действующего полиса ОСАГО, причинение вреда здоровью средней тяжести в ДТП, нарушение правил парковки и проезд на красный свет.

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#осаго
#водители
#парковки
#нарушение
#штрафы
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Назван топ самых популярных российских препаратов за рубежом
05 января 2025, 00:13

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

В Минпромторге России назвали список самых популярных отечественных препаратов за рубежом. Этим поделились в издании «Российская газета».
«Больше всего востребованы за рубежом дженерики — недорогие аналоги оригинальных препаратов, произведенных российскими фармкомпаниями... Спросом на международных рынках также пользуются противовирусные средства и фитопрепараты. Также Россия поставляет за рубеж широкий спектр кардиологических препаратов», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора «Биннофарм Групп» Рустема Муратова, лекарственные препараты России отличаются качеством и доступной ценной, что наиболее важно для развивающихся стран. Гендиректор Pharmedu Татьяна Ходанович предсказала, в 2025 году данный сегмент отечественного экспорта продолжит расти.

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#россия
#препараты
#лекарства
#экспорт
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На Солнце произошла вторая за день вспышка высочайшего класса
04 января 2025, 21:58

Фото: iStock/ remotevfx

Ученые дважды за 4 декабря зафиксировали вспышку самого высокого класса Х на Солнце, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики (ИПГ).
«4 января в 01:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты», — обратили внимание в Институте прикладной геофизики.

Это была вторая мощнейшая вспышка, которая произошла с начала января 2025 года. Ранее стало известно, что 3 января учёные зарегистрировали вспышку Х1.2.

Также в субботу было ещё пять вспышек класса М — M7.6, M1.5, M5.8, M1.9, M2.3.

В январе учёные передавали, что уровень мощности магнитной бури на Земле увеличился с «сильного» до «очень сильного». Исходя из данных мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля планеты сейчас поднялась до уровня G4 — «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

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#ученые
#солнце
#космос
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