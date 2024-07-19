Володин: Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своем намерении восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном в случае переизбрания на пост президента. Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде Республиканской партии в Милуоки.