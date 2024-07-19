Володин: Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией

Фото: сайт Госдумы РФ
Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрении Госдумы находятся 25 законопроектов о контроле за миграцией, определении правового положения приезжих и вопросах предоставления гражданства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, парламентарии на следующей неделе планируют рассмотреть законопроект, которым будут ужесточены требования к продаже сим-карт для иностранцев, а также законопроекты о режиме высылки незаконно пребывающих на территории Российской Федерации мигрантов.
Помимо этого, ГД разработаны и будут внесены проекты федеральных законов о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов, а также другие.
Председатель Госдумы написал, что был направлен запрос о предоставлении предложений по контролю за миграцией в Генпрокуратуру, МВД, СК РФ и правительство России. Он отметил, что вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что миграционная политика в России требует внесения изменений. По мнению председателя Следственного комитета России, при решении о выдаче разрешений и патентов и при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.
Государственная Дума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России. Этот список нарушений будет пополнен ещё 20-ю статьями КоАП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, ГД разработаны и будут внесены проекты федеральных законов о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов, а также другие.
Председатель Госдумы написал, что был направлен запрос о предоставлении предложений по контролю за миграцией в Генпрокуратуру, МВД, СК РФ и правительство России. Он отметил, что вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что миграционная политика в России требует внесения изменений. По мнению председателя Следственного комитета России, при решении о выдаче разрешений и патентов и при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.
Государственная Дума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России. Этот список нарушений будет пополнен ещё 20-ю статьями КоАП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова