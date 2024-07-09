Госдума расширит перечень нарушений, за которые предусмотрена депортация

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Государственная Дума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России. Этот список нарушений будет пополнен ещё 20-ю статьями КоАП.
Речь идёт о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями. Соответствующую инициативу подготовило министерство внутренних дел РФ, написал в своём телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В список правонарушений, за которые мигрантов по новому закону будут выдворять за пределы России вошли неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, других силовых ведомств, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций.
Кроме того, депортации будут подвергаться иностранные граждане за распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности.
По некоторым статьям должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чьё нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью.
Председатель Государственной думы отметил, что совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение, а потому все предложения правительства, министерств и ведомств, способствующие решению проблем в этой сфере, будут рассматриваться в нижней палате парламента в кратчайшие сроки.
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В список правонарушений, за которые мигрантов по новому закону будут выдворять за пределы России вошли неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, других силовых ведомств, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций.
Кроме того, депортации будут подвергаться иностранные граждане за распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности.
По некоторым статьям должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чьё нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью.
Председатель Государственной думы отметил, что совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение, а потому все предложения правительства, министерств и ведомств, способствующие решению проблем в этой сфере, будут рассматриваться в нижней палате парламента в кратчайшие сроки.
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Александр Бойцов