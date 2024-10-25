С начала года в Московской области предотвратили сброс более двух тысяч кубометров отходов

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Московской области Каждую неделю проводятся рейды по несанкционированной транспортировкой строительных отходов с целью предотвращения образования свалок в лесах, полях и за пределами населённых пунктов региона, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Рейды мы проводим совместно с коллегами из МВД, ГУРБ и Минэкологии Московской области. Наибольшее внимание уделяем муниципалитетам, в которых часто фиксируются образования незаконных свалок. С начала года было проведено порядка 40 рейдов, в ходе которых проверено 972 транспортных средства и предотвращен сброс отходов более 2 тыс. м3», — сообщил первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев.
Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в рейде, который проходил на территории Одинцовского городского округа. Всего проверили 17 единиц техники, нарушений не обнаружено.
«В Подмосковье продолжится целенаправленная работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к административным правонарушениям, задокументированным с помощью средств фото-, видеофиксации и совместных рейдов с экипажами полиции», — отметил заместитель руководителя ГУРБ Московской области Артем Черепякин.Параллельно с проведением рейдов ведётся автоматическая фиксация правонарушений с использованием камер дорожного видеонаблюдения, расположенных вдоль шоссе и дорог области.
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Дайана Хусинова