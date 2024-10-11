В Красногорске состоялись рейды по выявлению водителей в нетрезвом состоянии

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В Московской области продолжаются профилактические рейды, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Один из таких рейдов прошёл утром на улице Речной в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
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