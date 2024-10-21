В Павловском Посаде сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
Сотрудники ГИБДД Павловского Посада 19 октября провели рейд, направленный на выявление и пресечение случаев управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Напоминаем, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность, а также уголовная. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии», — отмечают сотрудники Госавтоинспекции Московской̆ области.Читайте также:
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