В подмосковных дворах за лето привели в порядок более 300 урн

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Во дворах и на общественных пространствах Подмосковья за летний сезон привели в порядок около 300 урн. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минчистоты.
С начала летнего периода специалисты коммунальщики под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели ремонт и покраску урн. За сезон ликвидировали порядка 300 дефектов. Самое большое количество нарушений было устранено в таких городских округах, как Одинцовский (37), Дубна (31) и Волоколамский (30).
Как отметили в министерстве, инспекторы регулярно проверяют состояние придомовых территорий, а урны считают важным элементом благоустройства. Их нормативное состояние – залог чистоты и приятного облика города.
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Лора Луганская