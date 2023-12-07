С открытия в центр помощи семьям участников СВО обратились 4 тысяч человек

Фото: Ирина Мальцева
В Центр помощи семьям участников СВО в Балашихе обратились более 4 тысяч человек с момента его открытия. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Центр поддержки семьям участников СВО работает в городском округе Балашиха с 2022 года на базе Комплексного молодежного центра «Семья».
Стоит отметить, что в 2023 году балашихинский центр поддержки семьям участников СВО стал финалистом премии «Мы вместе».
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«Более чем за год работы мы приняли и отработали более 4 тысяч заявок. Центр находятся в постоянном контакте с семьями, принимают и обрабатывают обращения, контролируют решение возникающих у семей проблем. К нам обращаются через «Добродел», почту губернатора региона, по телефону горячей линии центра, также приходят на личный прием за юридической консультацией и помощью в оформлении документов. <…> Мы взаимодействуем с руководителями всех профильных направлений администрации округа, и большинство вопросов решаются оперативно», — поделилась специалист центра Лариса Амирджанян.
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Мира Полтева