Депутат Мособлдумы Дениско рассказал о реализуемых мерах поддержки для бойцов СВО

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Депутат Мособлдумы, член комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Дмитрий Дениско в беседе с «Радио 1» рассказал о существующих в Подмосковье мерах поддержки для бойцов СВО.
Депутат отметил, что к кандидатам в контрактники есть ряд требований, которые закреплены в законодательстве. Гражданин, соответствующим условиям, может подписать с министерством обороны РФ.По словам Дениско многие ребята, с которыми он встречался, рассказали ему,не могли найти себя на гражданке, смогли реализоваться именно во время службы по контракту.
Стоит отметить, что в случае ранения предусмотрена страховка за счет государства, в рамках которой семье выплачивается материальная компенсация, размер которой также зависит от тяжести полученных травм.
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«Те люди, с которые я встречался, которые служат по контракту никогда не говорят о мерах поддержки. Им этого хватает, но это для них не главное. <…> На сегодняшний день для контрактников существуют материальные поддержки в зависимости от занимаемой должности и звания. Если говорить про семью, то для детей военнослужащих выделены квоты для поступления в ВУЗы — это 10 % от бюджетных мест. Кроме этого, им будет выплачиваться повышенная пенсия и дополнительные суммы, оплата 50% за ЖКХ и так далее», - поделился Дмитрий Дениско.
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