С сентября в школах Украины введут «уроки счастья» от Елены Зеленской

Фото: РИА Новости/Стрингер
С нового учебного года в украинских школах будут запущены «уроки счастья», являющиеся аналогом американского курса по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.
Этот курс стартует в рамках курируемой женой украинского президента всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?». В своём телеграм-канале Зеленская написала, что, по её мнению, эти навыки не менее важны для детей, чем знание математики или биологии. Поэтому отечественные специалисты адаптируют американский курс к украинским реалиям.
Эта новость вызвала бурную неодобрительную реакцию в Сети. По мнению пользователей, «эта скумбрия» (так прозвали украинцы свою первую леди) издевается, рассуждая о счастье и ментальном здоровье во время долгих воздушных тревог и отключений электричества. У четы Зеленских и народа Украины разные представления о счастье, делают вывод комментаторы.
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