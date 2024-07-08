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С сентября в школах Украины введут «уроки счастья» от Елены Зеленской

08 июля 2024, 14:13
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

С нового учебного года в украинских школах будут запущены «уроки счастья», являющиеся аналогом американского курса по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.


Этот курс стартует в рамках курируемой женой украинского президента всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?». В своём телеграм-канале Зеленская написала, что, по её мнению, эти навыки не менее важны для детей, чем знание математики или биологии. Поэтому отечественные специалисты адаптируют американский курс к украинским реалиям.

Эта новость вызвала бурную неодобрительную реакцию в Сети. По мнению пользователей, «эта скумбрия» (так прозвали украинцы свою первую леди) издевается, рассуждая о счастье и ментальном здоровье во время долгих воздушных тревог и отключений электричества. У четы Зеленских и народа Украины разные представления о счастье, делают вывод комментаторы.

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#здоровье
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#уроки
Фруктовый и ягодный: простой рецепт освежающего домашнего лимонада
08 июля 2024, 15:03

Фото: iStock/pilipphoto

Прохладительные напитки в жаркие летние дни особенно актуальны. Редакция «Радио 1» рассказывает, какие фруктовые и ягодные лимонады можно приготовить в домашних условиях.

Абрикосовый «мохито»

Ингредиенты
  • Абрикосы – 3.4 шт.
  • Сахар – 20 г.
  • Лайм – 1.4 шт.
  • Вода – 0.4 л.
  • Мята
Пошаговый рецепт

  1. Абрикосы помыть и высушить на полотенце. Лаймы обдать кипятком.
  2. Из абрикосов убрать косточки и порезать на кусочки.
  3. Выложить абрикосы в кастрюлю, добавить сахар и воду (200 мл.), поставить на огонь и довести до кипения (примерно 5 минут).
  4. Блендером измельчить полученное и дать остыть.
  5. Лаймы порезать дольками, смешать с мятными листиками и подавить толкушкой для сока.
  6. Добавить в содержимое абрикосовое пюре и оставшуюся воду. Перемешать и отправить в холодильник.

Лимонад из клубники

Ингредиенты
  • Клубника – 29 г.
  • Лимон – 0.3 шт.
  • Мята
  • Вода – 0.4 л.
  • Сахар – 21 г.
Пошаговый рецепт

  1. Сварить сироп: в кастрюлю налить стакан воды, закипятить, добавить сахар.
  2. Лимоны помыть, нарезать дольками, залить горячим сиропом.
  3. Клубнику помыть, нарезать. Мяту помыть.
  4. Добавляем в емкость мяту и клубнику, заливаем остывшим сиропом, перемешиваем и отправляем в холодильник.

Черносмородиновый лимонад


Ингредиенты
  • Вода питьевая - 500 мл.
  • Вода минеральная газированная - 1 литр.
  • Черная смородина - 250 г.
  • Лимон - 1,5 шт.
  • Сахар - 4-5 ст.л.
  • Мята

Пошаговый рецепт
  1. Приготовить сироп: в сотейнике довести до кипения питьевую воду с сахаром.
  2. 1 лимон помыть и выдавить из него сок в сироп. Поварить сироп с лимоном 1 минуту, после чего снять с огня и остудить.
  3. Ягоды смородины помыть и измельчить блендером.
  4. В емкость выложить измельченную смесь, добавить порезанные лимон и мяту, влить сироп и минеральную воду.
  5. Закрыть емкость крышкой или полотенцем и отправить в холодильник.
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#рецепты
#кулинария
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«Усыновлённый» Путиным угандиец рассказал об изменениях в своей жизни
08 июля 2024, 14:54

Фото: сайт Кремля

Студент из Уганды Дэвис Акампурира во время Всемирного фестиваля молодёжи в Москве пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным и предложил стать его сыном от Африки. Теперь он рассказывает, что жизнь его с тех пор заметно изменилась.
Российский лидер тогда ответил положительно на предложение африканского студента и в шутку назвал его сыном, напоминает «Общественная Служба Новостей». Акампурира отмечает, что после того разговора с главой российского государства жизнь его на родине сильно изменилась.

«Это изменило мою жизнь в моей стране, благодаря чему я привлек много внимания средств массовой информации», — заявил студент из Уганды.

Он также добавил, что «усыновление» президентом России, авторитет которого очень высок в Африке, хотя и произошло в шутку, тем не менее дало новый толчок политической карьере Акампуриры, который уверен, что она будет развиваться и дальше.

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#служба
#владимир путин
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«Вернуть на СВО»: связь генерала Попова с Украиной, утечкой секретных данных и как его хотят наказать военные
Новые детали в деле генерала Попова: утечка секретных данных, смягчение приговора
08 июля 2024, 14:29

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, может рассчитывать на смягчение наказания. Об этом сообщил адвокат бывшего военачальника Дмитрий Аграновский. О том, какие факты всплыли в уголовном деле и какое отношение к нему имеет Украина расскажет редакция «Радио 1».


Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге


Генерал Попов был арестован 21 мая по подозрению в мошенничестве. Военный суд предъявил ему обвинение в хищениях в особо крупном размере и причастности к сбыту металла для строительства инженерных сооружений в зоне СВО. Кроме того, генералу добавили статью о служебном подлоге.
Свою вину Попов не признает.

В ходе судебного слушания он заявил, что занимался построением обороны, а не хищением денег.

«У меня ничего, кроме долгов и кредитов в банке, нет за душой вообще», — заявил прежде Попов в ходе заседания.


​Попову могут смягчить приговор


Правозащитник генерала Дмитрий Аграновский заявил, что приговор Попову может быть смягчен, если вскроется канал утечки секретных данных на Украину. По его мнению, этот факт может повлиять на рассмотрение дела в суде.
​«От имени Шойгу»: генерал Попов арестован после скандала с Минобороны, подробности дела
​«От имени Шойгу»: генерал Попов арестован после скандала с Минобороны, подробности дела


Украина объявила генерала Попова в розыск


Иван Попов объявлен на Украине в международный розыск. Он является фигурантом уголовного дела о ведении «агрессивной войны». Адвокат генерала Сергей Буйновский указал, что сведения, обнародованные Харьковской областной прокуратурой о его подзащитном, являются государственной и военной тайной России.
В связи с этим сторона защиты генерала настояла на том, чтобы СК РФ возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц.

Юристы уверены, что секретные документы могли попасть в открытый доступ вследствие шпионажа, к которому имеет отношение Служба безопасности Украины.


Бойцы СВО предложили вернуть генерала Попова в зону СВО


В беседе с изданием Daily Storm российские бойцы предложили «наказать» Попова его возвращением в зону СВО. Военнослужащие положительно высказались о бывшем военачальнике и предположили, что продажа металлоконструкций, которую инкриминируют Попову, могла быть частью бартера — обмена излишков на то, чего недостает подразделениям.

«Толковых генералов не так много, чтобы их по тюрьмам раскидывать», — цитирует издание одного из российских военных.

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В Подмосковье за полгода землю получили более 1,2 тыс. многодетных семей
08 июля 2024, 14:19

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 1,2 тыс. многодетных семей из Московской области получили земельные участки за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«С начала 2024 года земельными участками обеспечены 1205 семей». В этом году мы передали из собственности Московской области в муниципальную собственность более 205 гектаров, что позволит обеспечить землёй свыше двух тысяч многодетных семей в Одинцове, Воскресенске, Пушкинском округе и Чехове», — отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
В министерстве напомнили, что землю многодетным семьям предоставляют в Московской области уже 13 лет, за это время участки получили свыше 37 тысяч семей, что составляет 60% от общего числа вставших на учёт.

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#московская область
#подмосковье
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Ветеран войск правопорядка из Подмосковья рассказал о своей семье
08 июля 2024, 13:58

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Историей своей семьи поделился председатель Люберецкой организации ветеранов войск правопорядка подполковник милиции в отставке Владимир Халяпин в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Моя жена Ирина — это моя опора, моя любовь и моя самая верная поддержка. Мы вместе уже более 45 лет, и все эти годы наша любовь только крепнет. Мы прошли через многое, но всегда держались друг за друга, и это помогло нам преодолеть любые трудности», — поделился Владимир Халяпин.
У супругов есть пять внуков, а недавно на свет появился правнук. Семья вместе путешествует по России, отдыхает на природе, поддерживает и разделяет интересы друг друга.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала текущего года зарегистрировали брак более 20 тысяч пар. Их поздравил с Днём семьи, любви и верности спикер Мосблдумы Игорь Брынцалов.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье улучшили работу светофоров на трёх перекрёстках
08 июля 2024, 13:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение на трёх перекрёстках в Московской области оптимизировали на минувшей неделе благодаря изменению режима светофоров, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы, в частности, провели в Подольске — на перекрёстке улицы Быкова и проспекта Юных Ленинцев. Здесь изменили пофазный разъезд: сначала «зелёный» включается для пешеходов, потом — для машин, выезжающих на проспект с улицы Быкова и Рязанского шоссе, затем — прямой проезд по проспекту», — отмечается в сообщении.
В Щёлкове коррективы внесли в работу светофора на пересечении улиц Соколовского и Центральной, кроме того, в щёлковском дачном посёлке Загорянский оптимизировали светофорное регулирование на пересечении улиц Пушкина и Котовского.

Режим работы светофоров в Московской области корректируют для оптимизации дорожного движения и сокращения заторов.

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#московская область
#подмосковье
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Глава Одинцовского округа Иванов проверил капремонт больницы в селе Перхушково
08 июля 2024, 13:20

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход капремонта стационара Одинцовской областной больницы в селе Перхушково. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Готовность объекта превышает 15%. Рабочие уже выполнили демонтаж и сейчас занимаются усилением конструкций, обустройством перегородок и кровельными работами.
«Больничный комплекс был построен в 2003 году и для своего времени был одним из лучших в Московской области. Но спустя 20 лет зданию уже требовался ремонт. Работы стартовали в прошлом году, они идут по графику. Мы находимся в постоянном контакте с руководством Одинцовской больницы и подрядной организацией, готовы оказывать максимальную помощь и поддержку, чтобы капитальный ремонт шёл без сбоев», – подчеркнул Иванов.
Как сообщил глава муниципалитета, в будущем году на базе медучреждения будет открыт современный сосудистый центр. Одинцовская областная больница уже набирает штат сосудистого центра. Сейчас идёт подготовка специалистов. Как рассказал главный врач Александр Грицанчук, в обновлённом стационаре будут использовать самые передовые технологии оказания медицинской помощи.
«В медико-техническом задании мы постарались учесть максимально современные тенденции. В этом корпусе, будут находиться сосудистая хирургия, оказание помощи пациентам с инфарктами и инсультами, будут открыты эндоваскулярные операционные – это передовые технологии. Также будет проводиться полный цикл диагностики сердечно-сосудистых заболеваний», – отметил Грицанчук.
На базе медучреждения также планируется создать обучающий центр для персонала. Из тяжёлого оборудования в стационаре будут аппараты КТ и МРТ, два рентген-аппарата и ангиограф.

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#больница
#здравоохранение
#андрей иванов
#подмосковье
#московская область
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Ложные надежды и пустые слова: астролог рассказала, какие знаки зодиака могут ждать неприятности
Астролог Лебеденко составила гороскоп предостережений для каждого знака до конца лета
08 июля 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Peach_iStock

Проявить осторожность летом каждому знаку зодиака необходимо по-разному.
О чём всерьёз надо задуматься и на что обратить внимание в беседе с «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.

Овну надо себя беречь, не испытывать на прочность и не перенапрягаться. Любые кардинальные перемены нужно отложить.

Тельцу следует опасаться, чтобы в порыве мимолётного энтузиазма он не отвлёкся на ненужное ему и не свернул с пути к своей цели.

Близнецам не желательно впадать в крайности. Слишком резкие поступки могут не дать ожидаемый результат, и приложенные ранее усилия окажутся напрасными.

Раку следует избегать излишней оригинальности и не требовать от себя немедленных результатов. Прогрессивность лучше внедрять постепенно и осторожно.

Льву может навредить неуместное самопожертвование. Ему надо полагаться на свой оптимизм и жизнелюбие. Его уверенность в себе поможет победить негативные эмоции и подавленность самовыражения.

Деве повнимательнее нужно с напористым поведением. Если оно перейдет в чрезмерную настойчивость, то она столкнётся с трудностями, которые можно было бы обойти.

Весам могут доставить неприятности обязательства, взятые не по силам. Поэтому им желательно соизмерить свои ресурсы и возможности.

Скорпиону благоприятно заранее позаботится о высказываниях на публике. Своё красноречие ему надо подкреплять фактами, чтобы не прослыть пустословом.

Стрельцу важно направить всё внимание на сохранение стабильности в своей жизни и стать эмоционально неуязвимым.

Козерогу осторожность не помешает в делах, связанных с конкуренцией. Не стоит любой ценой идти к успеху. Важнее не наживать врагов, а окружать себя союзниками и помощниками.

Для Водолея в делах самым главным будет - не упустить свою удачу из-за беспечности или безосновательной надежды. В любви, чтобы не отпугнуть везение, надо пресечь попытки обесценить чувства в пользу логики.

Рыбы должны меньше ориентироваться на навязанные кем-то ценности и на чужие желания. Им необходимо слушать свою интуицию, не поддаваться на провокации и избегать тех, кто пытается их торопить, подгонять к решительным действиям.

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В Долгопрудном благоустроили 11 пешеходных дорожек
08 июля 2024, 12:39

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Одиннадцать пешеходных дорожек благоустроили в Долгопрудном в рамках реализации региональной программы «Пешком», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Все пешеходные дорожки обустраивают с учетом потребностей маломобильных жителей. Муниципалитеты проводят анализ и составляют план с адресами, чтобы сделать привычные тропы безопаснее и комфортнее», — сказал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Всеволод Волосевич.
Отмечается, что общая протяжённость одиннадцати благоустроенных дорожек в Долгопрудном составила 705 метров, дорожки расположены рядом со Спортивной улицей, Лихачёвским шоссе и Дирижабельной улицей.

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#благоустройство
#долгопрудный
#пешеход
#минчистоты
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