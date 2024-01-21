«Лгунья. Жена наркомана»: Зеленская вызвала ярость украинцев

Жена президента Украины Елена Зеленская вызвала негатив со стороны граждан после публикации в соцсети Х о том, что демократии всего мира вдохновляются Украиной.
«Не вам, Зеленским, говорить о демократии, вы строите у нас диктатуру», — возмутилась комментатор с ником Nata.
«Главное, чтобы Украина не вдохновляла коммунистов!», — добавил Navigarov.
«Лгунья. Коллаборантка. Жена наркомана. Карма прилетит», — написала IRINA.
«Вы уже с Ермаком и своим мужем столько наделали, что мы будем это разгребать не один десяток лет», — заключил Garry Samvel.
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«Главное, чтобы Украина не вдохновляла коммунистов!», — добавил Navigarov.
«Вы уже с Ермаком и своим мужем столько наделали, что мы будем это разгребать не один десяток лет», — заключил Garry Samvel.
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Диана Аванесян