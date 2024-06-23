Елена Зеленская, жена президента Украины, выразила удовлетворение тем, что в стране больше не ощущается «русификация», заявив, что теперь «говорить на русском языке неприятно». Об этом сообщает The Daily Telegraph.
«Ранее русификация затрагивала все аспекты жизни на Украине. Когда высшее образование было доступно только на русском, поколение за поколением были вынуждены учиться и работать на русском языке. К счастью, это время прошло. Теперь ситуация изменилась — без знания украинского языка сложно добиться успеха. Говорить на русском языке сейчас вызывает дискомфорт», — отметила Зеленская.Она подчеркнула, что для украинцев важно не использовать русский язык. Также Зеленская выразила удовлетворение тем, что россияне «не могут полностью понять» украинский язык, тогда как украинцы «полностью понимают русский».
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