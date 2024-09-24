С улиц Подмосковья увезли более 3,9 тыс. неправильно припаркованных машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 3,9 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За прошлую неделю на штрафные стоянки переместили 3922 автомобиля, что на 245 машин больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в Ленинском городском округе — 363, второе место по этому показателю занял округ Мытищи, где переместили 322 автомобиля. На третьем месте оказался округ Химки с 319 эвакуированными машинами, на четвёртом — Балашиха (289 эвакуированных автомобилей). А замыкает пятёрку недельного антирейтинга округ Котельники, где на штрафстоянки увезли за нарушение правил парковки 197 машин.
Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112, с помощью приложения «112МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.
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Лев Каштанов