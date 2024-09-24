В Московской области на шести дорогах отремонтировали остановки

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на шести региональных дорогах в пяти городских округах Московской области, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Обследование показало наличие сломанных остановок, которые были оперативно восстановлены для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта.
Ремонт был проведён на улицах Заречная в Лобне, Пушкина в Луховицах, Вокзальная в микрорайоне Востряково в Домодедово и на Вертлинском шоссе в Солнечногорске. В Подольске остановки привели в порядок на улицах Кирова и 43-й Армии.
В ведомстве отметили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно. Особое внимание уделяется дорожной инфраструктуре, включая остановочные пункты, знаки, ограждения, искусственные неровности, линии освещения и светофоры.
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Ремонт был проведён на улицах Заречная в Лобне, Пушкина в Луховицах, Вокзальная в микрорайоне Востряково в Домодедово и на Вертлинском шоссе в Солнечногорске. В Подольске остановки привели в порядок на улицах Кирова и 43-й Армии.
В ведомстве отметили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно. Особое внимание уделяется дорожной инфраструктуре, включая остановочные пункты, знаки, ограждения, искусственные неровности, линии освещения и светофоры.
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Дайана Хусинова