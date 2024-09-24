В Подольске открыли движение по отремонтированному мосту через реку Пахру

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Ремонт моста через Пахру, расположенного рядом с посёлком Поливаново городского округа Подольск, завершён, движение для машин и пешеходов открыто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Мост связывает между собой посёлок Поливаново и посёлок санатория «Родина», позволяет комфортно и безопасно добраться до местной достопримечательности — усадьбы Поливаново, а также до Троицкого района Москвы», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что благодаря открытию моста улучшение дорожной инфраструктуры почувствуют более 500 жителей.
В ходе работ дорожники отремонтировали деформационный шов, гидроизоляцию и водоотводные трубы, обновили ограждения, заменили консоли тротуаров и укрепили береговые опоры.
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Лев Каштанов