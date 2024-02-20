С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали около 3 тысяч машин

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Почти три тысячи автомобилей, нарушивших правила стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, по сравнению с предыдущей неделей число нарушителей сократилось, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего за прошлую неделю было эвакуировано 2997 машин-нарушителей, это на 49 автомобилей меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.Больше всего машин было эвакуировано в городском округе Красногорск — 377. Второе место антирейтинга занял округ Мытищи, где эвакуировали 287 машин. На третье место вышли Котельники, откуда забрали 220 машин, затем идут Химки с 205 эвакуированными машинами, а замыкает пятёрку антирейтинга городской округ Королёв, где за неделю было эвакуировано 188 автомобилей.
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